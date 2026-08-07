La ronda peatonal de la Sagrada Familia alcanza el 60% de ejecución

Tramo de la ronda peatonal entre Nuestra Señora de la Luz y Cardenal Cisneros German Barreiros

La ronda peatonal gana cada vez más superficie en la Sagrada Familia. La segunda fase del recorrido por el barrio, que abarca desde la calle Nuestra Señora de la Luz hasta Antonio Carballo, ya se encuentra al 60% de ejecución, según avanzó este viernes la alcaldesa, Inés Rey. La regidora acudió a la Sagrada Familia para supervisar la reapertura al tránsito en el tramo desde Nuestra Señora de la Luz que llega a la calle Cardenal Cisneros, y que ya deja ver la futura imagen de este recorrido, que llegará a la avenida de Finisterre.

Se trata de 350 metros en los que el Gobierno municipal está actuando para transformar los espacios públicos en un barrio “moi compacto urbanísticamente”. Es por ello que se apostó por ganar más superficie peatonal y accesible, además de dar visibilidad para el pequeño comercio.

La alcaldesa recordó que la previsión del Gobierno municipal es la de concluir los trabajos, que cuentan con una previsión de un millón de euros, en el último trimestre de este año. Tal y como se dio en Alcalde Marchesi, una vía que también forma parte de la ronda peatonal, en la Sagrada Familia se formuló la reurbanización de este tramo bajo una configuración de plataforma única, con preferencia peatonal para reforzar la seguridad viaria y mantener, a su vez, el tránsito de vehículos, que tendrán que circular a velocidad reducida.

Además, a lo largo del recorrido está previsto incrementar el número de ejemplares de arbolado y la superficie de áreas ajardinadas. En la visita de este viernes, la alcaldesa destacó la importancia de que la transformación urbana de los barrios se lleve a cabo “cunha perspectiva de futuro e pensando no benestar xeral da veciñanza”: “Actuacións como a rolda peonil teñen un efecto tractor en clave socioeconómica, dinamizando as rúas e posibilitando que haxa máis movemento de persoas. E iso é fundamental para abrirlle camiño á novas actividades comerciais”.

La humanización de la calle Sagrada Familia, en su primera fase, es una actuación aplaudida en el barrio. Los vecinos han ganado espacio y mobiliario público para pasar el rato, y prueba de ello es la cantidad de gente que llena la vía cuando el Sol se asoma. Unido a esto y al constante trasiego de gente que ya utiliza la calle para bajar o subir hacia el Agra do Orzán, los bajos comerciales han suscitado el interés de nuevos emprendedores que quieren instalarse en este tramo de la ronda peatonal.

Algunos de estos locales están disponibles en la plataforma inmobiliaria Idealista. Los precios oscilan entre los 350 y los 800 euros, pero el presidente de la asociación de vecinos de la Sagrada Familia, Juan Rodríguez, alerta de la cara “más amarga” de la nueva configuración del barrio: bajos comerciales que no están anunciados en plataformas por los que se pide una alta cantidad de dinero. “Hay algunos que están carísimos, como si esto fuese la calle Real. Es imposible que se pueda acceder a alquilarlos con peticiones económicas así. No contábamos con esto, pero se han pedido 2.000 euros por algunos de los locales vacíos en la calle peatonal”.