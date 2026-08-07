La primera jornada del Noroeste en el arenal de Riazor fue la caña

La banda gallega Bala en su actuación en la playa de Riazor Quintana

Existe el término ‘la caña de España’, pero debería establecerse para referirse a seis cuerdas, cuatro o una batería el término ‘la caña de A Coruña’.

El primer día de Noroeste la playa de Riazor fue simplemente un golpe directo en la cara, una descarga desde el post punk al harcore que tardará tiempo en olvidarse. Y más de la mitad del tiempo con sello Coruña Calidade. Dos bandas locales, una irlandesa y un bailongo madrileño se pasaron el juego, que dirían los modernos.

Crowded

¿Puede ser emotivo el heavy? Por supuesto que sí, y Crowded demostraron además que se puede transmitir el sentimiento desde el metal. “Queremos traer el heavy de vuelta a A Coruña”, anunciaron los del Barrio de las Flores en el acto inaugural.

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A caballo por el mástil, y también entre el power, el trash y el nu metal, sonaron no solamente grandiosos en cuanto a la técnica y la limpieza, sino también seguros de sí mismos en un escenario “que es la p** h**” crecer así hasta el Resurrection Fest primero y hasta la playa de su ciudad después. Y todo eso sin olvidar a su “peña de la Filomatic”. Porque el bolo tampoco se entendería sin la comunión con cientos de fieles que acompañaron con pogos y hasta remo noruego. “Lo sentimos por los que vinieron a ver a Rusowsky”, bromeó la banda varias veces. El guitarrista solista, que se lució, llevaba la camiseta del Dépor. En todos los sentidos, hay cantera.

Bala

El factor semi sorpresa de Crowded desapareció con Bala, una formación semicoruñesa de dos mujeres que han conquistado los mejores festivales de Reino Unido y Alemania, pero que en su tierra son algo más que profetas “Flipo con la batería” se escuchó en más de una ocasión para hacer referencia a la lucense Violeta Mosquera, quien con la percusión hace olvidar la ausencia de bajo.

“El día que nos dijeron que iba a tocar en San Froilán no veas qué subidón para Violeta, pues yo soy de aquí y tocar en la playa… Qué quieres que te diga”, reivindicó la cantante, Anxela Baltar. Durante más de una hora repasaron de forma trilingüe, en castellano, gallego e inglés, una discografía en la que ‘Human Flesh’, recién reeditado, sigue siendo la objeto de culto y admiración.

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También hubo tiempo para reivindicar el carácter igualitario del cartel del festival y la masiva presencia de niños, algo a lo que incluso dedicaron su bolo. Un bolo, por otra parte, perfecto para el pogo y subir la adrenalina. Una hora, más de una decena de balazos directos al corazón y un show redondo.

Sprints

Seguramente, los Idles son inalcanzables por presupuesto, pero lo que Sprints consiguieron en la playa con su Post punk estuvo muy cerca como experiencia.

‘Heavy’, ‘Descartes’ y ‘Feast’ fueron un golpetazo corto y directo con el que prender la mecha por parte de los dublineses, para la gran mayoría de los presentes un gran descubrimiento.