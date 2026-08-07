Hace 25 años | Los niños coruñeses se convierten en artistas y el 092 controla el alcohol entre menores

Niños durante la actividad de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en A Coruña los niños se convertían en los protagonistas de la clausura de la Mostra Unión Fenosa, en la que se convirtieron en artistas, mientras el 092 anunciaba el aumento de los controles de la venta de alcohol a menores. En 1976, hace 50 años, varias majorettes se quedaban sin hotel, mientras que en 1951, hace 75, la Academia Gallega pedía el Nobel para Menéndez Pidal, y en 1926, hace 100, desaparecían los carteles de “La Coruña, capital de Galicia”

Hace 25 años | Los niños se convierten en artistas y el 092 controla el alcohol entre menores

Los niños fueron los protagonistas de la clausura de la Mostra Unión Fenosa, ya que de la mano del artista César Fernández Arias, conocieron los secretos de la escultura. Numerosos pequeños disfrutaron de la jornada en la Estación Marítima, que se convirtió en un taller de principiantes donde demostraron una gran creatividad.

Por otra parte, el 092 controlará más los pubs para evitar la venta de alcohol a menores. La campaña iniciada el pasado mes de mayo para evitar intoxicaciones etílicas entre quienes no tienen edad para votar ha obtenido los resultados esperados. Los locales de copas cumplen. No obstante, a partir de ahora el 092 aumentará la vigilancia en los bares y discotecas ‘light’.

Portada de El Ideal Gallego del 7 de agosto de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Las majorettes francesas de la batalla de flores se quedan sin hotel

Durante todo el día anduvo Gila tratando de encontrar alojamiento en La Coruña para las 47 majorettes de Mont de Marsan (la patria adoptiva de Luis Ocaña), que actuarán el domingo en la batalla de flores. No hubo manera de encontrar sitio para las guapas mozas, y se las tuvieron que llevar a Santiago. Evidentemente, no podrán quejarse los hoteles coruñeses. A pesar de las posibles repercusiones de la marea negra, no se encuentra una habitación ni para un remedio.

Además, ha llegado la hora festera para la ciudad, Sada no fallará en sus fiestas, ni por organización ni por bellezas que inspiren fe y confianza a la comisión encargada de las mismas. Sada ya tiene su Reina de las Fiestas 1976: María Elsa Pita Caramés.

Portada de El Ideal Gallego del 7 de agosto de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | La Academia Gallega pide el premio Nóbel para Menéndez Pidal

La Real Academia Gallega, que cuenta entre sus miembros honorarios al ilustre coruñés don Ramón Menéndez Pidal, ha acordado sumarse a la petición hecha para que al sabio director de la Academia Española le sea concedido el premio Nóbel de este año. La Real Academia Gallega ratifica de este modo la viva admiración que por don Ramón Menéndez Pidal se siente en Galicia y otra petición que se hizo en este mismo sentido al Comité Nóbel en 22 de enero de 1931, cuando se suscitó por las entidades científicas y culturales la justicia de premiar al doctor.

A partir de esta fecha la docena de huevos en los puestos reguladores de los mercados Da Guarda y San Agustín, de esta capital, experimentarán una elevación en su precio de coste.

Portada de El Ideal Gallego del 7 de agosto de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Desaparecen los carteles de “La Coruña, capital de Galicia”

En los límites de los extrarradios de nuestra población, o sea en la carretera del pasaje, en la de Santa Margarita y en la de Monelos, se colocaron unas columnas con unas cartelas en el extremo superior, en las que se lee: “La Coruña, capital de Galicia”. Pues bien: de la de la carretera de Monelos colocada en el Alto de Eirís ha desaparecido la cartela. ¡En verdad que es una desaparición bien chocante!

Por otra parte, la segunda sesión del Concurso hípico fue tan interesante como la primera: la Granja Agrícola vióse concurridísima. Los palcos y sillas estaban ocupados por distinguidísimas personas de nuestra buena sociedad, que daban con su presencia la mayor brillantez a tan elegante fiesta.

Portada de El Ideal Gallego del 7 de agosto de 1926 Archivo El Ideal Gallego