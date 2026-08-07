El estadio de Riazor, un testigo más del histórico eclipse total de sol

Riazor, vacío, con la zona de Preferencia al fondo a la derecha Carlota Blanco

Uno de las anécdotas más curiosas que sucederán durante el día del eclipse total, el próximo 12 de agosto, tendrá que ver con el fútbol. Y es que la alineación solar, que tendrá lugar más o menos cuando los jugadores del Dépor y el Real Madrid calienten antes de disputarse el Teresa Herrera, podrá verse desde un estadio de Riazor que, de hecho, será una zona privilegiada para verlo. Al menos una de sus zonas.

Así lo aseguran especialistas consultados por El Ideal Gallego, que explican que habrá una gran visibilidad del Sol, incluso total, en parte de la grada superior de la esquina sureste del estadio, desde Preferencia hacia la esquina de Pabellón Superior, en las zonas a las que dan acceso las puertas V17, V18, V20 y V21 y que muchos localizan por ser la esquina donde está la grada visitante. En el resto del estadio, incluso aunque no se vea directamente el Sol, sí se notará la llegada de la oscuridad, apuntan.

La alcaldesa ya había señalado que habrá un punto dentro del estadio desde el que se podrá ver el eclipse, “nunha zona de Preferencia”, aunque recomendó que aquellos que acudan al encuentro y quieran ver el eclipse, lo hagan en las inmediaciones de Riazor antes de entrar al partido para evitar colapsos