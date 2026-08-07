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A Coruña

El sistema de tarjeta para contenedores de basura comenzará a usarse en A Coruña en diciembre

Abel Peña
Abel Peña
07/08/2026 14:46
Inés Rey presenta la nueva red municipal de puntos limpios
Inés Rey presenta la nueva red municipal de puntos limpios
Germán Barreiros
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Los nuevos minipuntos limpios que ha presentado el Ayuntamiento hoy son los primeros contenedores en estar provistos del nuevo sistema de apertura que requiere tarjeta. Pero los vecinos no tendrán que usarlos, de momento. Se espera que este sistema entre en su fase piloto en diciembre, según relevó la concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira que explicó que también se podrá descargar una aplicación. 

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Los coruñeses usarán una aplicación en el móvil para depositar la basura

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El secreto del éxito en el reciclaje radica en la separación en origen, que evita que toda la basura llegue mezclada y contaminada a la planta de reciclaje. Por eso el Ayuntamiento ha presentado su nueva red de pequeños puntos limpios que repartirá en s70 puntos por toda la ciudad, para ocho clases distintas de basura: toner, aerosoles, pilas y baterías lámparas led, envases peligrosos, electrodomésticos e incluso algunos más novedosos, como cubertería e incluso cápsulas de café. 

Los nuevos puntos, del tamaño de armarios, pueden modificar su clasificación de desperdicios dependiendo de los hábitos de los ciudadanos. Por ejemplo, cerca de un centro de salud se puede instalar un depósito para radiografías. Además, están provistos de un diseño antivandálico y con una pintura especial antigrafiti y accesibles. Incluso tienen letreros en braille. 

Son residuos domésticos de carácter especial que "normalmente tiramos a la basura sin mucho criterio". En esta primera fase piloto, se instalarán en cuatro barrios periféricos: Xuxán, Matogrande, Los Rosales y Novo Mesoiro. Luego se extenderá a toda la ciudad, buscando proximidad a centros cívicos, escuelas y otros espacios públicos. 

Estos minipuntos están financiados por los fondos Next Generation, y se busca no solo cumplir la normativa, sino crear un modelo de proximidad. "Lo que queremos es reducir estos residuos en la fracción resto (el contenedor grande, de tapa negra) y dar un salto cualitativo en la gestión", explicó. 

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