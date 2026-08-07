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A Coruña

El mercado de San Agustín acoge una charla sobre el eclipse

La cantina A Parva trajo una divulgadora para explicar el fenómeno astronómico del día 12

Abel Peña
Abel Peña
07/08/2026 21:41
GermÃ¡n. charla sobre el eclipse a parva
Charla sobre el eclipse a parva
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La expectación que ha generado el eclipse del próximo día 12 de agosto también ha suscitado mucho interés sobre este fenómeno astronómico, lo que ha multiplicado el número de charlas sobre este sentido. No solo instituciones públicas, sino negocios privados han organizado este tipo de eventos. 

En este caso fue la divulgadora científica Bibiana García Visos la que explicó al público no solo la conjunción entre el Sol y la Luna, sino también la mejor forma de observa el fenómeno, de forma segura, sin daños para la vista. 

Los museos científicos de A Coruña ajustan su horario el día del eclipse

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