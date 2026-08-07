El encuentro Invisibles26 congrega a la vanguardia científica internacional en la Sede Afundación del 10 al 14 de agosto

Un grupo de fotógrafos realizan pruebas durante un ensayo del eclipse en A Coruña Quintana

La Sede Afundación de A Coruña acogerá, del 10 al 14 de agosto, el congreso internacional Invisibles26, un encuentro de primer nivel en el que la Universidad Intercontinental de la Empresa, UIE, acompaña la llegada a Galicia de los mayores expertos globales en astrofísica y física de partículas.

Durante cinco días, se darán cita en A Coruña investigadores de entidades de prestigio mundial como la Universidad de Harvard, el Massachusetts Institute of Technology (MIT), el CERN, el Fermi National Accelerator Laboratory o la Universidad de Tokio.

La apertura institucional del congreso, el lunes 10 de agosto, incluirá la lección inaugural de Takaaki Kajita, galardonado con el Premio Nobel de Física en 2015 por el descubrimiento de la oscilación de los neutrinos.

Para todo público

Fiel a su filosofía de situarse siempre al lado de la actualidad científica y dinamizar el entorno social e intelectual, la UIE facilita el desarrollo de un evento que no solo contempla sesiones académicas de máximo impacto, sino también actividades divulgativas abiertas a toda la ciudadanía.

Entre ellas destacan el espacio Young Scientist Forum, orientado a visibilizar y proyectar el talento investigador emergente y la conferencia 'Eclipses: magia, miedo… y ciencia' que impartirá la astrofísica Dra. Eva Villaver el 11 de agosto en la propia Sede Afundación, una actividad abierta al público general en el que la doctora en Astrofísica y subdirectora del Instituto de Astrofísica de Canarias ofrecerá un recorrido por la historia cultural y científica de los eclipses. La entrada es gratuita, pero es necesario retirar invitación en Ataquilla.com.