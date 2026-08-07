Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El encuentro Invisibles26 congrega a la vanguardia científica internacional en la Sede Afundación del 10 al 14 de agosto

La astrofísica Eva Villaver impartirá una charla sobre el eclipse abierta al público general 

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
07/08/2026 16:42
El sol estuvo a la misma altura que el día señalado
Un grupo de fotógrafos realizan pruebas durante un ensayo del eclipse en A Coruña
Quintana
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Sede Afundación de A Coruña acogerá, del 10 al 14 de agosto, el congreso internacional Invisibles26, un encuentro de primer nivel en el que la Universidad Intercontinental de la Empresa, UIE, acompaña la llegada a Galicia de los mayores expertos globales en astrofísica y física de partículas. 

Durante cinco días, se darán cita en A Coruña investigadores de entidades de prestigio mundial como la Universidad de Harvard, el Massachusetts Institute of Technology (MIT), el CERN, el Fermi National Accelerator Laboratory o la Universidad de Tokio.

La apertura institucional del congreso, el lunes 10 de agosto, incluirá la lección inaugural de Takaaki Kajita, galardonado con el Premio Nobel de Física en 2015 por el descubrimiento de la oscilación de los neutrinos.

Para todo público 

Fiel a su filosofía de situarse siempre al lado de la actualidad científica y dinamizar el entorno social e intelectual, la UIE facilita el desarrollo de un evento que no solo contempla sesiones académicas de máximo impacto, sino también actividades divulgativas abiertas a toda la ciudadanía

Entre ellas destacan el espacio Young Scientist Forum, orientado a visibilizar y proyectar el talento investigador emergente y la conferencia 'Eclipses: magia, miedo… y ciencia' que impartirá la astrofísica Dra. Eva Villaver el 11 de agosto en la propia Sede Afundación, una actividad abierta al público general en el que la doctora en Astrofísica y subdirectora del Instituto de Astrofísica de Canarias ofrecerá un recorrido por la historia cultural y científica de los eclipses. La entrada es gratuita, pero es necesario retirar invitación en Ataquilla.com.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Los museos científicos de A Coruña ajustan su horario el día del eclipse
Redacción
Yolanda Díaz interviene durante una asamblea de CCOO

Díaz formaliza su candidatura para dirigir la Organización Internacional del Trabajo
EP
Tramo de la ronda peatonal entre Nuestra Señora de la Luz y Cardenal Cisneros

La ronda peatonal de la Sagrada Familia alcanza el 60% de ejecución
Lara Fernández
Una de las pasadas exposiciones del Centro de Arte de la Fundación María José Jove

El Centro de Arte de la Fundación María José Jove contará con un nuevo espacio para exposiciones temporales
Redacción