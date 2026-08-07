El Centro de Arte de la Fundación María José Jove contará con un nuevo espacio para exposiciones temporales

Una de las pasadas exposiciones del Centro de Arte de la Fundación María José Jove Cedida

El Centro de Arte de la Fundación María José Jove se prepara para el nuevo curso 2026-27 con una renovación curatorial y la reconfiguración de sus instalaciones. La programación a partir de otoño está marcada por la apertura de un nuevo espacio para exposiciones temporales, que se inaugurará con una intervención de Marina González Guerreiro. Además, se presentará una propuesta curatorial con una relectura ecológica y descentrada de la colección permanente y se concluirá la remodelación del hall de entrada del edificio para transformarlo en "punto de estancia y encuentro".

Por otro lado, a partir de septiembre se iniciarán los proyectos de los creadores seleccionados en las convocatorias recientes de la entidad. Es el caso del artista ferrolano Ángel Arias, que comenzará su formación en el Art Institute FHNW de Basilea. Por su parte, Rosa Tharrats y Andrés Izquierdo desarrollarán sus residencias en Ciudad de México y Oaxaca. Por último, Rodríguez-Méndez y Raquel G. Ibáñez iniciarán su estancia de creación e investigación en A Coruña.

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Balance

La entidad ha aprovechado para hacer balance del curso 2025-26, que aseguran les ha permitido consolidar su posición como espacio de referencia para la creación o el pensamiento crítico. Bajo la dirección de Susana González, la entidad ha reforzado su red de alianzas internacionales y ha ampliado su apoyo a los creadores a través de un programa que abarca residencias, investigación, actividad editorial y mediación social. Esta dimensión internacional se ha materializado, por ejemplo, con la incorporación del Centro de Arte a la red Catapulta.

Además, la institución ha seguido ampliando su colección permanente (que supera las 600 obras), reforzando el compromiso con la creación desarrollada en Galicia. De este modo, han incorporado piezas de Adriana Brantuas, Estéfana Román Matesanz, Carme Nogueira y Mariana González Guerreiro.

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En el campo de la actividad editorial, han publicado dos nuevas monografías: 'Lora bat', dedidaca a Nora Aurrekoetxea, y 'Field to form', de Irene Kopelman. La calidad de las publicaciones del Centro de Arte se tradujo en dos premios ADG Laus, que destacaron el diseño gráfico.

Por otro lado, el programa de formación docente, realizado con el CFR de A Coruña ha alcanzado a un total de 4.550 participantes en 178 grupos escolares. .