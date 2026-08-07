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A Coruña

El BNG no apoyará la modificación urbanística para construir el parque del Agra do Orzán

Veira acusa al Gobierno local de ocultar información

Abel Peña
Abel Peña
07/08/2026 11:09
Avia Veira, edil del BNG, durante la rueda de prensa
Avia Veira, edil del BNG, durante la rueda de prensa
AP
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La portavoz local del BNG y candidata a la Alcaldía de A Coruña, Avia Veira, ha acusado este viernes al Gobierno local que dirige Inés Rey de haber ocultado información sobre el polígono del parque del Agra, que está pendiente de su aprobación provisional en el pleno. En una rueda de prensa, Veira anunció que los concejales de su partido no apoyarán la aprobación de esta modificación urbanística.

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Veira señaló que la ley revierte las parcelas al PGOM de 2008 lo que significa que se cedería el solar de las Adoratrices del polígono. Exige además que se comience desde cero la modificación puntual del Plan General y que se compren los solares que pertenecen a Aemet para aumentar en un 22% el tamaño del futuro parque.

Según la concejala nacionalista, el Agra do Orzán es un barrio muy densamente poblado y es una cuestión de salud que haya más zonas verdes.

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