De la FP gallega a las mejores universidades de Europa: el ciclo de DAM

En el campus ef ciclos formativos, en A Coruña, los futuros desarrolladores de aplicaciones del Ciclo en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma no solo aprenden a programar, aprenden a volar Cedida

ef ciclos formativos ofrece una vía para convertir el título de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma en un grado universitario en el extranjero en solo uno o dos años. Una oportunidad para quienes quieren llevar su carrera tecnológica al siguiente nivel.

En el campus ef ciclos formativos, en A Coruña, los futuros desarrolladores de aplicaciones no solo aprenden a programar. Aprenden a volar. Y es que el Ciclo Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) que se imparte aquí no es un punto y final. Es, para muchos, el primer paso de un viaje que puede llevarlos a las universidades más prestigiosas de Europa.

Porque en un mundo donde la tecnología no entiende de fronteras, la formación tampoco debería hacerlo. Y gracias al programa FPaGrado, los titulados en DAM pueden convalidar su ciclo superior para acceder directamente a los últimos años de una carrera universitaria en el extranjero. No se trata de empezar de cero, sino de dar un salto.

¿Qué es el Top-Up o FPaGrado?

El concepto es sencillo y brillante: en lugar de comenzar una carrera desde el primer año, el alumno que ha cursado un ciclo superior como DAM puede convalidar todo su expediente y acceder a los cursos finales de un grado universitario. En el argot académico anglosajón se conoce como “Top-Up” y en ef business school llevan siendo pioneros en este servicio en España.

La duración de estos programas varía según el destino. Puede ser un curso intensivo de un año, un año y medio o dos años, dependiendo de si se incluyen prácticas profesionales, pero el resultado es el mismo: obtener un título universitario oficial, reconocido internacionalmente, en la mitad de tiempo que una carrera convencional.

Europa ofrece un abanico de posibilidades para los estudiantes de DAM que quieren dar este salto. Y no todos requieren un desembolso millonario. Algunos destinos destacan por su excelencia académica y su apertura a estudiantes internacionales.

Dinamarca es, sin duda, la joya de la corona para muchos. Con el tercer mejor sistema universitario del mundo según el Ranking Universitas 21, ofrece programas totalmente gratuitos para estudiantes de la Unión Europea. Una oportunidad única para formarse en un país puntero en innovación educativa sin coste de matrícula.

Bélgica y Holanda son dos destinos de primer nivel. El país de los pitufos y el chocolate ofrece universidades públicas con una excelente relación calidad-precio y una matrícula que ronda los 1.116 euros anuales.

Holanda, por su parte, cuenta con la mayor oferta de grados en inglés de toda Europa y subvenciones que reducen significativamente el coste.

Irlanda, con su tradición angloparlante y su ambiente acogedor, es otro destino muy atractivo para los estudiantes españoles, con una oferta amplia de programas en inglés y universidades privadas de prestigio.

Y para quienes sueñan con las grandes ligas, Reino Unido sigue siendo un referente mundial, con universidades de primer nivel y una oferta variada de programas de uno o dos años.

La formación da acceso a numerosos grados especializados Cedida

¿Qué grados se pueden cursar después de DAM en ef ciclos formativos?

Las opciones son tan amplias como el propio sector tecnológico. Un titulado en DAM puede acceder a grados especializados en áreas de alta demanda: Informática y Tecnología en sus múltiples vertientes:

Computing, Science Informatics, ICT: Data Science, Protection & Security, un campo con una demanda creciente

Inteligencia Artificial, el presente y futuro de la tecnología

Cybersecurity y Computer Forensics and Security, perfiles cada vez más necesarios

Software Development y Web Development, las salidas más directas y con alta empleabilidad

El valor de la experiencia internacional

Pero estudiar fuera no es solo una cuestión académica. Quienes eligen este camino desarrollan un nivel de inglés profesional avanzado, se enfrentan a metodologías de estudio extremadamente prácticas y crean una red de contactos y networking internacional.

Además, muchos de estos programas incluyen prácticas en empresas de primer nivel. Y no hay que olvidar el crecimiento personal. Salir de la zona de confort, convivir con estudiantes de todo el mundo y adaptarse a un nuevo sistema educativo son competencias que cualquier empresa tecnológica valora por encima de un simple título.

Un servicio que lo abarca todo

Para que el proceso no sea un dolor de cabeza, ef ciclos formativos se encarga de toda la gestión. Desde el análisis del perfil del estudiante y la búsqueda de las mejores opciones. Un acompañamiento integral que garantiza que el estudiante pueda centrarse en lo que realmente importa: su futuro.

El plazo para solicitar información está abierto, pero las plazas son limitadas. Para los alumnos del ciclo de DAM en ef ciclos formativos, esta es una oportunidad para transformar su título en un pasaporte hacia el mundo.