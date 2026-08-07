Belén do Campo supervisa las obras de rehabilitación del CIFP Ánxel Casal

Belén do Campo, durante su visita a las obras del Ánxel Casal Moncho Fuentes

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, visitó este viernes por la mañana, el CIFP Anxel Casal, en el que se están llevando a cabo unas obras de rehabilitación integral del edificio con el objetivo de seguir renovando las infraestructuras educativas y ofrecer espacios "más seguros, funcionales, inclusivos y sostenibles para toda la comunidad educativa". Esta actuación supone una inversión de casi 2,5 millones de euros, explican fuentes autonómicas.

La representante del Gobierno gallego destacó el compromiso de la Xunta con la mejora continua de los centros educativos públicos, subrayando que “invertir en la calidad de las infraestructuras educativas es invertir en el bienestar del alumnado y del profesorado, así como en una enseñanza pública de mayor calidad”.

Este centro incrementará los alumnos por el que contará en el curso 26/27 con alrededor de 2.700 estudiantes. Se trata de un centro de referencia y forma parte de la red de excelencia de España por su especialización en la formación profesional del ámbito sanitario. En este sentido, Do Campo apuntó que su oferta en Formación Profesional es de 45 cursos, de los que 27 corresponden a la rama de Sanidad en especialidades como cuidados auxiliares de enfermería, audiología protésica, higiene bucodental, o emergencias sanitarias, entre otros. Además, ofertan cursos para personas desempleadas y participan en programas como Plambe, Radio en la Biblio, Plan de Igualdad o Plan de Convivencia, entre otros,

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La delegada territorial destacó que “el CIFP Ánxel Casal es uno de los centros de Formación Profesional más importantes de Galicia y esta actuación permitirá adecuar sus instalaciones al nivel de excelencia de la formación que aquí se imparte”.

Durante la visita, Belén do Campo estuvo acompañada por responsables de la obra y del centro. La representante autonómica comprobó la evolución de los trabajos, ejecutados por la empresa IAM Rumbo Instalaciones y Obras, S.L., que alcanzan ya un 23% de ejecución, el que se traduce en una inversión certificado de casi 600.000 euros. La previsión es que la actuación esté rematada a finales de este año.

La actuación consistirá en la renovación de la cubierta y en la mejora de las fachadas para reforzar la protección del edificio frente al ambiente marino. Se cambiará toda la cubierta con nuevos paneles aislantes adaptados a las necesidades de cada zona, se repararán los canalones de hormigón y se instalarán nuevos exteriores de acero inoxidable. Además, se renovará el aislamiento de las fachadas con el sistema SATE y se repararán las zonas más deterioradas del edificio de talleres.

También se mejoran las carpinterías, renovando 257 ventanas. Se trata de un centro muy grande, por lo que la superficie de ventanas y puertas alcanza los 6.853 metros cuadrados. También está previsto el cambio de persianas. Igualmente se acometerán los trabajos de pintura interior, necesarios porque al cambiar las ventanas siempre hay pequeñas afecciones; se instalarán falsos tabiques de pladur para tapar persianas nuevas y ajustar los huecos.

Con estas tres actuaciones, toda la envolvente del edificio quedará rehabilitada, protegida y renovada, asegura la Xunta. La medida se completará con mejoras interiores, sobre todo de iluminación. El centro ya había ido renovando algunas zonas con LED y ahora se cambiará el resto para que toda la iluminación sea de este tipo.

Con el final de las obras, previsto para finales de este año, el CIFP Ánxel Casal contará con una envolvente completamente renovada, mejorando su protección frente a las condiciones climáticas, reduciendo la demanda energética e incrementando el confort de las cerca de 3.000 personas que desarrollan diariamente su actividad en este centro de referencia de la Formación Profesional gallega.

“Hoy por hoy tenemos en marcha este verano en la ciudad cuatro grandes actuaciones por imponerte de más de 4,6 millones de euros, como son la rehabilitación integral del Centro Integrado de FP Ánxel Casal–Monte Alto (2,5 millones), y los cambios de cubierta del Instituto Ramón Menéndez Pidal (941.000 euros) y del Colegio Sal Lence (234.000 euros)” o CIFP Imagen y Sonido (926.720 euros) recordó la delegada. Además, se están preparando proyectos para otras nueve intervenciones.

La representante de la Xunta destacó que este plan supone una transformación progresiva de los centros educativos gallegos para convertirlos en espacios más confortables, sostenibles y preparados para afrontar los retos del futuro.