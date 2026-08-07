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A Coruña

Antón Baleato | “Todos os que viviron unha eclipse total din que é o máis impactante que viron na vida”

El investigador coruñés participa en un congreso que coincide con el evento astronómico en el que se hablará de cosmología

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
07/08/2026 04:15
El investigador coruñés Antón Baleato
El investigador coruñés Antón Baleato
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El 12 de agosto, día del eclipse total, será histórico para la ciudad por muchos motivos. Y es que el evento astronómico del siglo coincidirá en tiempo y espacio con la celebración de dos congresos científicos que de 10 a 14 de agosto llenarán la ciudad de investigadores punteros a nivel internacional. Uno de ellos, el Congreso Solar MHD 2026, reunirá en el Citic de la UDC a expertos internacionales para avanzar en el estudio del Sol. Mientras que el rectorado de la propia UDC acogerá ‘New frontiers in cosmology’, un congreso que, de la mano de investigadores como el coruñés Antón Baleato, repasará los últimos avances en el mundo de la cosmología.

Baleato, coruñés que lleva años estudiando la materia y la energía oscura en la Universidad de Berkeley, explica qué temas se tratarán en el congreso: “Falaremos do estado actual da cosmoloxía, que a grandes rasgos é a ciencia que estuda a orixe e evolución do universo e a súa composición”. “Tamén abrangue algunha das principais cuestións da física moderna, como a natureza da materia oscura e da enerxía oscura, fenómenos que teñen un papel clave na dinámica do universo e da súa composición”, añade.

Varias personas en el Paseo Marítimo en uno de los simulacros del eclipse

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Si bien también se hablará de temas tan de actualidad como la inteligencia artificial, el eclipse tendrá un papel destacado. Además de que los más de 250 invitados podrán observarlo desde allí, lo cierto es que estos fenómenos resultan interesantes desde el punto de vista de la cosmología: “É un fenómeno astronómico que interesa a todos os participantes, e iso tamén foi parte do motivo de traer o congreso a Coruña. As eclipses tiveron un papel importante na historia da cosmoloxía. Por exemplo, foron claves para probar a teoría da gravidade de Einstein, que reemplazou a de Newton, grazas a que a de Einstein facía unha predicción sobre a desviación da luz baixo o efecto da gravidade que se puido probar baixo un eclipse total de Sol que observou o astrofísico Arthur Eddington no 1919”.

El eclipse, pues, puso en bandeja traer a la ciudad un congreso que, en opinión de este investigador, ya merecía: “O factor principal de traer o congreso á cidade é establecer lazos entre os centros investigadores internacionais e poñer en valor o que se fai en Galicia, concretamente na UDC e na USC”. “Alén do impacto turístico, espero que isto sirva para establecer novos vínculos que explotemos no futuro. Que as interaccións e conversas que xurdan durante a semana se manteñan no tempo e os investigadores punteiros do mundo colaboren cos de Galicia. Penso que é probable porque a cosmoloxía en Galicia está a medrar, e o congreso será de moita utilidade”, confía.

Además de disfrutar del intercambio de conocimiento, investigadores como Baleato tendrán la ocasión de vivir algo único. “Vin un eclipse parcial cando estaba no cole, pero din que un completo é moi distinto. Todo o mundo que viviu un di que unha das cousas máis impactantes que viu na súa vida, indepentemente de a quen lle preguntes e incluso estando tan sobreestimulados polas pantallas como estamos”, comenta.

Varias personas en el Paseo Marítimo en uno de los simulacros del eclipse

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