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A Coruña

Una filial de Florentino Pérez, en cabeza para gestionar dos escuelas infantiles municipales de A Coruña

Se trata de la EIM Agra do Orzán y de la de O Castrillón

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
06/08/2026 21:35
La escuela infantil del Agra do OrzánEscuela infantil Agra do Orzán
La escuela infantil del Agra do Orzán
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Una de las empresas que se halla en los primeros puestos para obtener la adjudicación de dos de las escuelas infantiles municipales de A Coruña es una filial de Florentino Pérez, el conocido empresario español. Se trata de Enequip Serveis Integrals, integrada en el grupo Clece, que a su vez pertenece al holding ACS. La empresa podría ser quien gestione dos de las seis escuelas infantiles que cambiarán su modelo de gestión el próximo curso, como se ha conocido esta semana.

Si bien hay diferentes empresas o filiales de Florentino Pérez que gestionan esa clase de servicios en toda España y Galicia, la noticia genera incertidumbre a unos ya de por sí preocupados padres, que denunciaron esta semana a través de las Ampas de sus centros la falta de transparencia a lo largo de todo el proceso. Hoy mismo un vídeo en redes sociales de uno de los padres explicaba de nuevo el proceso, generando debate y críticas en los comentarios.

Varias personas pasan por delante de la EIM Agra do Orzán

Preocupación en las escuelas infantiles municipales de A Coruña ante el cambio de gestión: las Ampas piden transparencia

Más información

Según la plataforma de contratación del Ayuntamiento, las dos escuelas en las que Enequip ha quedado como primer clasificado de la oferta son la del Agra do Orzán y la de O Castrillón. Cabe recordar que en estos casos el trabajo del personal está asegurado, como sucede siempre en los servicios municipales en los que hay derecho a la subrogación.

Asimismo, y pese a las críticas de las Ampas y del PP local, desde el Ayuntamiento demandan calma y explican que "estamos nun procedemento de licitación onde as mellores propostas, sobre todo en canto ao proxecto educativo, dá a entender que vai haber un cambio nas empresas que prestan o servizo". "A calidade do proxecto educativo foi obxecto de valoración polos técnicos municipais, e isto ten máis puntuación que o referente ao apartado económico", insisten: "As familias deben saber que está totalmente garantizado o bo funcionamiento das escolas, como ata agora".

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