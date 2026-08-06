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A Coruña

¿Qué hacer hoy, 6 de agosto, en A Coruña en las fiestas de María Pita?

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
06/08/2026 04:30
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El Festival Noroeste Estrella Galicia vuelve a coger fuerza en la jornada del jueves con conciertos en cinco escenarios de la ciudad de A Coruña. En Azcárraga empezarán el día Apolo18 (13.00), seguirán MFC Chicken (19.00), La Perra Blanco (22.00) y Moura (00.00). En la plaza de España se podrá oír a Mar de Fondo (19.15), MEU (20.30), Tsunami Arise (23.00) y Ruxe Ruxe (01.00), mientras que por Santa Margarita pasarán Banda DiversidArte ft. Silvia Penide & La Sophie Simonds Band (19.00), Mounqup (20.30), Xosé Lois Romero & Aliboria (22.00) y Mari Froes (23.30). San Antón acogerá a Ana Lua Caiano (21.00) y en María Pita cerrarán el día Vicente Calderón (20.00) y Yerai Cortés (22.00).

Fiestas de María Pita, programa completo día a día

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Además, el Certamen de Habaneras continúa en el teatro Colón desde las 19.30 horas con Coral La Antigüa, Pontis Veteris, Sancta María Maris y la Coral Sagrada Familia.

Este jueves también se podrá disfrutar de una visita guiada a las 19.00 horas por la Casa Museo Casares Quiroga, mientras que en los jardines de Méndez Núñez continúan la Feria del Libro (11.00 a 14.00 y 17.30 a 21.30 horas) y Mostrart (11.00 a 14.00 y 17.30 a 22.00 horas).

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