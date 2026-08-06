Tareas de extinción del incendio de As Rañas AP

Los Bomberos de A Coruña y junto con agentes forestales extinguieron hoy un fuego que se había declarado en las proximidades del poblado chabolista de A Pasaxe. El incendio comenzó alrededor de la una de la tarde, y duró un par de horas.

Las llamas amenazaron las vías del tren quemando matorral dentro de la valla, lo que obligó a interrumpir el tráfico ferroviario. El Avant 09131, que debía salir a las 13.35 horas, tuvo que esperar en la vía hasta que se restableció la normalidad.

La zona quemada estaba justo al lado que la que ardió el 31 de julio, unos cinco mil metros cuadrados. Es decir, la mitad de la extensión del estadio de Riazor. Esta vez se quemó el doble, pero mientras que antes el terreno se encontraba en una cota más elevada, amenazando una línea de alta tensión, esta vez las llamas llegaron a la valla del tren.

Incendio forestal en As Rañas AP

Las autoridades sospechan que fue causado por actividad del poblado, dado que es el único lugar frecuentado en la zona. A pesar del viento, la situación se controló sin mayores dificultades aunque fue necesario la colaboración de Bomberos de A Coruña y las brigadas forestales, así como medios aéreos: un helicóptero realizó varias descargas de agua.

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En las tareas de extinción se están empleando medios aéreos y el helicóptero está lanzando descargas de agua a pesar de la cercanía de las líneas de alta tensión, que estorban la maniobra.