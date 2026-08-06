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A Coruña

Nuevo incendio forestal en As Rañas

Bomberos y agentes forestales trabajan en la extinción de un nuevo fuego en la zona cercana al poblado

Abel Peña
Abel Peña
06/08/2026 14:02
Incendio forestal en As Rañas
Tareas de extinción del incendio de As Rañas
AP
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Los Bomberos de A Coruña y junto con agentes forestales extinguieron hoy un fuego que se había declarado en las proximidades del poblado chabolista de A Pasaxe. El incendio comenzó alrededor de la una de la tarde, y duró un par de horas.

 Las llamas amenazaron las vías del tren quemando matorral dentro de la valla, lo que obligó a interrumpir el tráfico ferroviario. El Avant 09131, que debía salir a las 13.35 horas, tuvo que esperar en la vía hasta que se restableció la normalidad. 

La zona quemada estaba justo al lado que la que ardió el 31 de julio, unos cinco mil metros cuadrados. Es decir, la mitad de la extensión del estadio de Riazor. Esta vez se quemó el doble, pero mientras que antes el terreno se encontraba en una cota más elevada, amenazando una línea de alta tensión, esta vez las llamas llegaron a la valla del tren.

Incendio forestal en As Rañas
Incendio forestal en As Rañas
AP

 Las autoridades sospechan que fue causado por actividad del poblado, dado que es el único lugar frecuentado en la zona. A pesar del viento, la situación se controló sin mayores dificultades aunque fue necesario la colaboración de Bomberos de A Coruña y las brigadas forestales, así como medios aéreos: un helicóptero realizó varias descargas de agua.

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Un incendio forestal amenaza al poblado chabolistas de As Rañas

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El incendio del poblado chabolista en As Rañas en fotos

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En las tareas de extinción se están empleando medios aéreos y el helicóptero está lanzando descargas de agua a pesar de la cercanía de las líneas de alta tensión, que estorban la maniobra.

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