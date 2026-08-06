Locura por los perritos low cost a las puertas de Pelícano, Inn o Amura

Noca Urban Coffee Quintana

Existe un término muy enxebre en la cultura popular nocturna que vincula cenar en un día de fiesta con "hacerle la cama a los cubatas". Pues bien, hay un momento en el que ese colchón se agota y empieza a apretar con fuerza el hambre. Fundamental para, antes de ir a dormir y después de una larga madrugada, garantizar el bienestar del cuerpo al día siguiente. Luchar contra el fantasma de la resaca es posible, aunque en A Coruña hasta hace no demasiado eran contados, y muy codiciados, los lugares en los que meterle algo sólido al cuerpo a partir de las tres de la madrugada. Desde ahora, los que se desplacen a la sala Pelícano, la Inn, Brit, Amura o Vibo tendrán los perritos calientes prácticamente a pie de pista.

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Nocca Urban Coffee, el espacio de Hi Coruña, abre sus puertas durante la madrugada con una promoción: 2,99 euros el perrito o 6,50 un menú con dos hot dogs y un refresco. En el caso de querer acompañarlo de una caña el precio es de 7 euros. La promoción sorprendió a muchos de los que accedían a los establecimientos del grupo Pelícano, y muchos a la salida lo agradecieron. De hecho, un cartel con la promoción da la bienvenida en el acceso peatonal al centro comercial. Hasta ahora, el avituallamiento disponible pasaba por los dulces del histórico vendedor de la época del Orzán, o bien las arepas caseras hechas por una familia colombiana que se sitúa en un punto estratégico camino de los taxis.

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Puede decirse que Nocca Urban Coffee satisface las necesidades a cualquier hora del día, ya que sirve desayunos, almuerzos y snacks para todas las franjas horarias. Todo ello con servicio de terraza y unos precios más que competitivos: 3,90 euros el café con tostadas y 2,50 la caña.