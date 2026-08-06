La Panorama de las emergencias:  el puesto de mando avanzado de    A Coruña será un camión

Los Bomberos de A Coruña intervienen en un incendio en la calle Fontán Javier Alborés

En algunos de los grandes eventos del verano, como en San Juan, es posible observar un gran contenedor rojo en un rincón (en el caso de la noche mágica, en La Coraza). Desde allí, cámaras de televisión examinan los alrededores y los mandos de Seguridad Ciudadana toman decisiones. Así ha sido durante más de quince años pero esta será la última vez que participe en los grandes eventos del verano porque el año que viene se sustituirá por un camión que no tendrá nada que envidiar al de la orquesta Panorama en cuanto a equipamiento. El Gobierno local acaba de licitar un contrato de más de 700.000 euros con ese objetivo en mente.

De esta manera, A Coruña será el primer municipio gallego en contar con un Puesto de Mando Avanzado (PMA) móvil del que hasta ahora solo dispone la Axencia Galega de Emerxencias (Axega). Dentro se encontrarán ordenadores portátiles, impresoras, cámaras de alta definición que permitirán controlar los alrededores, terminales para el manejo de drones, GPS e incluso una estación meteorológica.

Este despliegue permite coordinar los dispositivos de seguridad en los casos de grandes aglomeraciones, pero hay que tener en cuenta que para construirlo se parte de cero. La empresa ganadora (normalmente una alemana, que son las más punteras en este campo) tendrá que construirlo de cero siguiendo las especificaciones del pliego de condiciones. Y esto puede llevar cerca de un año, así que todo apunta a que estará listo para estacionar en La Coraza en las próximas fiestas de San Juan.

El Ayuntamiento también ha licitado otro furgón de salvamento para Bomberos por otros 700.000 euros

La concejala de seguridad ciudadana, Montset Paz, dijo que “traballamos para asegurar que os servizos de emerxencia teñan os mellores equipamentos”. De hecho, el Ayuntamiento también sacó a licitación recientemente un furgón de salvamentos varios para Bomberos, también por unos 700.000 (697.028 euros).

Conviene aclarar que esta inversión que anuncia el Gobierno local no sale de las arcas municipales, sino de las de las aseguradoras, por medio de un convenio que el Ayuntamiento mantiene con Unespa (Unión Española de Entidades Aseguradoras), que asume el 90% del coste del equipamiento de Bomberos.

El sistema funciona a nivel nacional, y se basa en un porcentaje de las pólizas que existen en cada municipio. Gracias a ello, A Coruña puede enorgullecerse de contar con un equipamiento que se renueva prácticamente cada año.