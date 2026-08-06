Jose Taboada, el farmacéutico ‘instagramer’ de Monte Alto: “Nas redes sempre hai opinadores”

Jose Taboada posa en la plaza de España, cerca de la farmacia en la que trabaja EC

Cuando hablamos de salud y redes sociales, inevitablemente lo hacemos también de desinformación, bulos y modas que pueden poner en riesgo nuestro cuerpo y mente, algo que ya no solo afecta a los más jóvenes, sino a todo aquel que consuma cualquier plataforma online. “Nas redes sociais sempre hai opinadores de todo e, por iso, sempre ten que haber algún referente”, defiende Jose Taboada. Este joven farmacéutico, natural de Santiago y vecino de Monte Alto, se lanzó al mundo de la divulgación para aportar su granito de arena e intentar llegar a los que suelen estar más alejados de la farmacia: los jóvenes.

“Obviamente, nas farmacias a xente que ven é a que ten máis problemas de saúde. Na que eu traballo, no barrio de Monte Alto, o perfil habitual son persoas maiores polimedicadas. A xente nova aínda non accede, por razóns lóxicas, con tanta frecuencia”, explica el especialista.

“Moitas veces, a xente cando vai ao médico ponse nerviosa e non escoita e logo veñen á farmacia a que lles resolvamos as dúbidas” Jose Taboada

Pero es este colectivo juvenil en el que Taboada percibe una mayor falta de educación sanitaria. “Fai falta concienciar a esta poboación respecto ás ETS, por exemplo, que están a subir os índices”, alerta el farmacéutico.

Por eso, su aportación en redes se centra en dar pequeños consejos farmacéuticos que huyan de la “alarma” y del “sensacionalismo” en el que el santiagués ve muy fácil caer. “É importante que a información proceda de fontes profesionais e fiables”, insiste.

Errores comunes

En este sentido, Jose Taboada defiende que la farmacia es, tanto dentro como fuera de las redes sociales, “un servizo sanitario de primeira liña”: “Ao fin e ao cabo moitas veces somos os profesionais da saúde máis accesibles para a poboación”, reivindica. Su labor va, por tanto, más allá de la dispensación de medicamentos, y funcionan como uno de los profesionales más efectivos a la hora de prevenir problemas de salud.

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Pero también son los que más dudas acaban resolviendo por parte de los usuarios. “Moitas veces a xente cando vai ao médico ponse nerviosa. Ás veces non escoitan ou non entenden ou se lles olvida. E veñen á farmacia e, no meu caso, dinme: ‘A ver, neno, explícame isto, que non entendín nada’”.

Esta labor es mucho más importante de lo que parece, ya que ayuda tanto a la adhesión a los tratamientos como a evitar errores en su consumo que podrían ser dañinos para la salud.

El vínculo del barrio

Esa “confianza” se hace todavía más grande en farmacias de barrio, como en la que trabaja Jose Taboada. De hecho, este boticario sitúa el “componente humano” como una de las cosas que más le gustan de su trabajo . “É moi gratificante”, asegura y cuenta que, en su caso, se inclinó por esta profesión un poco por descarte.

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“A verdade é que, como todos os estudantes de segundo de Bacharelato que teñen un mar de dúbidas, eu estaba igual. Non tiña moi claro que facer. Sabía que me gustaban a química, a bioloxía e demais. Ao final, decanteime por farmacia porque era a que recollía todos os ámbitos que me gustaban”, explica. Y no se equivocaba.

Sin embargo, aunque se considera un “privilexiado” por su trabajo, reclama unas mejores condiciones laborales en todo el sector, que se encuentra envuelto en la negociación de un nuevo convenio estatal. “Non temos antigüidade, por exemplo, e o preaviso no noso caso é de 90 días. Practicamente, traballamos na escravitude do século XXI”, denuncia.