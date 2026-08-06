Hace 25 años | Los actos festivos y los visitantes colapsan los accesos a A Coruña

Atascos en A Coruña en 2001 por la coincidencia de fiestas y buen tiempo Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, la proliferación de la oferta lúdica durante las fiestas y los visitantes, unida al mal tiempo que evitaba los desplazamientos a las playas, provocaron el colapso a los accesos a la ciudad. Hace 50 años, en 1976, un camión cargado de lavadoras sufrió un aparatoso accidente cuando volcó en la cuesta de las Angustias, y en 1926, hace 100 años, se anunciaba que el Deportivo de La Coruña se enfrentaría a Agrupación Ferroviaria de Madrid.

Hace 25 años | Los actos festivos y los visitantes colapsan los accesos a la ciudad

Hasta la bandera. El primer fin de semana de fiestas tuvo su respuesta en las calles. Y es que en pocas ocasiones el buen tiempo va acompañado de una amplia oferta de actividades. Los coruñeses lo saben y no dudaron en tomar la zona centro. Las retenciones y la dificultad para encontrar un sitio para aparcar se convirtieron en la carta de presentación de la primera cita con los conciertos en Riazor, el mercado medieval, el certamen de casas regionales, la feria del libro, la de artesanía, los toros y las habaneras. Demasiada fiesta para dos días y demasiadas ganas de diversión. Los artistas de la canción no fueron los únicos en darse un baño de multitudes durante el fin de semana. Orfebres, ambulantes, literatos, espadas y bailarines también contaron con su público. Y tanto. Este fin de semana fue el primero, pero todavía quedan tres para que el calendario marque el final de agosto y, por tanto, la conclusión de las fiestas. Y es que las celebraciones, las calles llenas de gente y los conciertos sólo acaban de empezar.

Atascos en A Coruña en 2001 por la coincidencia de fiestas y buen tiempo Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Vuelca un camión cuando circulaba por la cuesta de las Angustias

Un aparatoso accidente se produjo a las nueve y media de la mañana en la Cuesta de las Angustias, kilómetro 583.500 de la carretera nacional Madrid -La Coruña, donde volcó un camión Barreiros M, con tráiler cargado de lavadoras. Dicho camión procedía de Barcelona e iba conducido por José Ferreiro Expósito, de 43 años. La causa del accidente parece ser que fue haberle reventado las ruedas traseras, quedando el camión volcado sobre el lado izquierdo y la cabina empotrada en el muro de protección de la carretera, por lo que fue preciso realizar grandes trabajos, que duraron hora y media, para sacar de su interior al conductor, que afortunadamente sufrió solo diversos magullamientos.

Por otra parte, resultó atropellada en la carretera de Las Jubias, delante del Instituto San Rafael, doña Emilia Salgado Fernández, que cruzaba la carretera para tomar el autobús en el momento que pasaba por el lugar un Seat-600 matrícula B-593.396, que iba en dirección al Puente Pasaje conducido por don Armando Fernández Cela con domicilio en la calle de Bergondo. La señora fue trasladada al Juan Canalejo.

Portada de El Ideal Gallego del 6 de agosto de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | El Deportivo de La Coruña se enfrentará al Agrupación Ferroviaria

La afición coruñesa está de enhorabuena, pues después del match Deportivo-Celta, se anuncian dos estupendos partidos entre nuestro Real Club y la Agrupación Ferroviaria, de Madrid. Se celebrarán el sábado y el domingo próximo. Ostenta el team visitante el preciado título de campeón de segunda categoría de la región Centro, y está considerado por la crítica como un verdadero equipo de primera categoría. Vendrá reforzado con un defensa notable del “Iberia”, de Zaragoza, seleccionado regional; un jugador de reconocida eficacia integrante del campeón de Cantabria y hasta probablemente Rivera, el medio centro ferrolano. Tienen estos partidos además el atractivo de celebrarse a beneficio del Montepío de ferroviarios, quienes tratan de dar la mayor solemnidad a estos festivales y han conseguido que los principales empleados y jefes de la Compañía del norte se desplacen esos días a La Coruña, para lo cual han habilitado trenes especiales.

Portada de El Ideal Gallego del 6 de agosto de 1926 Archivo El Ideal Gallego