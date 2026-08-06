Fallece la madre del presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso

Valentín González Formoso, presidente da Deputación da Coruña Archivo El Ideal Gallego

Caridad Formoso López, madre del alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha fallecido este jueves a los 95 años, según recoge la esquela publicada.

La capilla ardiente quedará instalada en el tanatorio San Roquiño, en el citado municipio coruñés, previo al entierro que tendrá lugar el viernes. Antes, a las 16.00 horas, se celebrará el funeral en la iglesia parroquial de Santa María de As Pontes.

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Caridad y su marido, Emilio González Rodríguez, ya fallecido, tuvieron siete hijos, entre ellos el regidor de As Pontes y presidente de la Diputación de A Coruña, además de exsecretario xeral del PSdeG y también a nivel provincial.