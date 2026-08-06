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A Coruña

El Mercado de la Cosecha llena de música y actividades O Portiño

Este viernes comenzarán las actividades

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
06/08/2026 17:34
Marcos Pérez, Gonzalo Castro, Noa Pérez y Óscar Vales en la presentación del Mercado de la Cosecha
Marcos Pérez, Gonzalo Castro, Noa Pérez y Óscar Vales en la presentación del Mercado de la Cosecha
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El Mercado de la Cosecha regresa un año más al Festival Noroeste Estrella Galicia y lo hace con una selección de actividades y música que lo convierten de nuevo en un punto de encuentro de iniciativas que están trasformando el rural gallego en un entorno innovador, sostenible y más próspero.

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La programación está ideada para todos los públicos, combinando gastronomía, música, creatividad y divulgación. Hoy, de 15.30 a 20.00, comenzarán las actividades: la música correrá a cargo esta primera jornada de Dj Mil, de 16.00 a 19.00 horas; y de los talleres y degustaciones que haya se podrán consultar in situ los horarios exactos. El sábado habrá música de Sofie Peries de 12.00 a 15.00 y de Saya Dj de 16.00 a 19.00, así como actividades de 12.00 a 20.00 horas. El domingo 9 de junio, última jornada del Festival Noroeste, la música correrá a cargo de Rey Dj de 12.00 a 13.30, la Yaya Dj de 13.30 a 15.00 y Monkey Mambo Club de 16.00 a 19.00 horas, así como propuestas variadas entre las 12.00 y las 20.00 horas.

Este año participarán proyectos como Airas Moniz, Calabizo, Cortes de Muar, Maremonte, Galo Celta, A Castrexa, Lenatt, Mariñeiras Daveiga, Sacrapastas u Horta da Lousa. Todas ellas ofrecerán diferentes propuestas como degustaciones, talleres o presentaciones para dar a conocer al público sus productos y modos de trabajar.

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Esta nueva edición del Mercado de la Cosecha se presentó ayer en O Portiño. Participaron en el acto el edil de Cultura, Gonzalo Castro; el responsable del Mercado, Marcos Pérez; la responsable de marketing de La Tita Rivera O Portiño, Noa Pérez; y Óscar Vales, de We Sustainability.

El edil de Cultura destacaba que alternativas como esta “reforzan a identidade cultural da Coruña e achegan á cidadanía experiencias vinculadas á sustentabilidade, á creatividade e ao talento do rural galego”.

Pérez, por su lado, apuntó que “durante estes días estaremos no Portiño compartindo un encontro cheo de actividades para todos os públicos, que permiten o contacto directo entre produtores do noso rural e consumidores”. Peréz, además, alabó el “espazo marabilloso” en el que se situará el mercado “ata o día do eclipse”. Por último, Vales adelantó que este año las propuestas de We Sustainability se centrarán en el “autocultivo, co foco na cultura rexenerativa”.

Presentación del cartel completo del Festival Noroeste Estrella Galicia

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