El Mercado de la Cosecha llena de música y actividades O Portiño

Marcos Pérez, Gonzalo Castro, Noa Pérez y Óscar Vales en la presentación del Mercado de la Cosecha Quintana

El Mercado de la Cosecha regresa un año más al Festival Noroeste Estrella Galicia y lo hace con una selección de actividades y música que lo convierten de nuevo en un punto de encuentro de iniciativas que están trasformando el rural gallego en un entorno innovador, sostenible y más próspero.

El Festival Noroeste, la referencia del verano musical de A Coruña, cumple 40 años Más información

La programación está ideada para todos los públicos, combinando gastronomía, música, creatividad y divulgación. Hoy, de 15.30 a 20.00, comenzarán las actividades: la música correrá a cargo esta primera jornada de Dj Mil, de 16.00 a 19.00 horas; y de los talleres y degustaciones que haya se podrán consultar in situ los horarios exactos. El sábado habrá música de Sofie Peries de 12.00 a 15.00 y de Saya Dj de 16.00 a 19.00, así como actividades de 12.00 a 20.00 horas. El domingo 9 de junio, última jornada del Festival Noroeste, la música correrá a cargo de Rey Dj de 12.00 a 13.30, la Yaya Dj de 13.30 a 15.00 y Monkey Mambo Club de 16.00 a 19.00 horas, así como propuestas variadas entre las 12.00 y las 20.00 horas.

Este año participarán proyectos como Airas Moniz, Calabizo, Cortes de Muar, Maremonte, Galo Celta, A Castrexa, Lenatt, Mariñeiras Daveiga, Sacrapastas u Horta da Lousa. Todas ellas ofrecerán diferentes propuestas como degustaciones, talleres o presentaciones para dar a conocer al público sus productos y modos de trabajar.

Ocho conciertos del Festival Noroeste 2026 que no te puedes perder Más información

Esta nueva edición del Mercado de la Cosecha se presentó ayer en O Portiño. Participaron en el acto el edil de Cultura, Gonzalo Castro; el responsable del Mercado, Marcos Pérez; la responsable de marketing de La Tita Rivera O Portiño, Noa Pérez; y Óscar Vales, de We Sustainability.

El edil de Cultura destacaba que alternativas como esta “reforzan a identidade cultural da Coruña e achegan á cidadanía experiencias vinculadas á sustentabilidade, á creatividade e ao talento do rural galego”.

Pérez, por su lado, apuntó que “durante estes días estaremos no Portiño compartindo un encontro cheo de actividades para todos os públicos, que permiten o contacto directo entre produtores do noso rural e consumidores”. Peréz, además, alabó el “espazo marabilloso” en el que se situará el mercado “ata o día do eclipse”. Por último, Vales adelantó que este año las propuestas de We Sustainability se centrarán en el “autocultivo, co foco na cultura rexenerativa”.