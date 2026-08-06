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A Coruña

El helicóptero de Salvamento Marítimo se convierte en protagonista en A Coruña por un día 

Decenas de personas contemplan la maniobra de aterrizaje en la Torre de Hércules durante la jornada de puertas abiertas

Iván Aguiar
Iván Aguiar
06/08/2026 13:07
Aterrizaje del helicóptero de Salvamento Marítimo en la Torre de Hércules
Aterrizaje del helicóptero de Salvamento Marítimo en la Torre de Hércules
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La Torre de Hércules, principal monumento de A Coruña, dejó de ser protagonista absoluta durante la mañana de este jueves. En su lugar, un helicóptero de Salvamento Marítimo acaparó todas las miradas de los turistas y de las personas que paseaban por el litoral durante unos minutos.

"¡Mira, ya viene!", gritó una niña a las 11.15 horas, momento en el que apareció una aeronave llegada desde la bahía del Orzán, que, con el ruido de su motor, acaparó toda la atención. Decenas de personas se agolparon junto a la Rosa de los Vientos para contemplar su aterrizaje. De hecho, muchas ya estaban allí muchos minutos antes, ya que conocían que iba a realizar esta maniobra, enmarcada en la jornada de puertas abiertas organizada por el organismo dependiente del Gobierno central.

Jornada de puertas abiertas de Salvamento: el helicóptero

Antes de tomar tierra, el helicóptero, rotulado con las letras EC-NGO y caracterizado por sus colores blanco y naranja, realizó tres giros alrededor del entorno de la Torre de Hércules. Con cada uno de ellos, descendió poco a poco, hasta que aterrizó, momento en el que se generó una enorme polvareda.

En esta iniciativa no pudo participar el Helimer, que se encuentra en proceso de reparación. Su lugar lo tomó un aparato sustituto, de menor tamaño.

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Más información

Una vez en tierra, los miembros de Salvamento Marítimo enseñaron al público el aparato, además de mostrar los diversos utensilios que tienen que utilizar cada vez que realizan una operación de rescate, como camillas o sistemas de izado. Como parte de esta iniciativa, Salvamento Marítimo y los Bomberos tienen programado realizar un simulacro de rescate en la bahía del Orzán en la tarde de este jueves.

El jefe de Salvamento Marítimo en A Coruña, Roberto Pereira, señaló que esta una iniciativa de puertas abiertas que sirve para dar a conocer la actividad de este organismo y se decidió que la zona de la Torre de Hércules era "un buen sitio para hacerlo". Además, indicó que esta jornada de puertas abiertas, que coincide con las fiestas de María Pita, surge a raíz de que en el pasado mes de mayo se entregó "a la base del Helimer en Coruña una mención y una medalla del Ayuntamiento de A Coruña".

Trayectoria

En cuanto a si considera que se conoce en A Coruña el trabajo de este organismo estatal, Pereira aseguró que la sede está "en un edificio emblemático de la ciudad", como la Torre de Control Marítimo, y que el Helimer tiene una larga trayectoria. 

"Son 35 años delos continuos vuelos que hace, tanto de rescates como de ejercicios. Yo creo que a la gente de la ciudad, le hablas del Helimer y sabe lo que es. No lo ve físicamente todos los días, pero sí siente el ruido cuando pasa por encima a las cuatro de la mañana o a las cuatro de la tarde", afirmó.

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