El Gobierno admite que los proyectos para volver a fabricar armas en A Coruña todavía no están maduros

Ciudad de las TIC German Barreiros

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, reconoció ayer que se está sopesando implantar proyectos de fabricación de armamento en la Ciudad de las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación), la antigua Fábrica de Armas. El complejo lleva años hospedando varias iniciativas empresariales relacionadas con las nuevas tecnologías, pero no ha presentando apenas avances este año, por lo menos en lo que al sector privado se refiere.

Blanco reconoció que existen tales proyectos, pero que todavía no se encuentran lo suficientemente maduros como para presentarlos públicamente. “Hai unha serie de iniciativas que se están levando a cabo, se está falando de moitas cousas, pero proxectos concretos non temos. Cando os teñamos, falaremos da súa configuración dentro da Cidade das TIC”, prometió.

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El delegado del Gobierno recordó que la gestión de la Ciudad de las TIC corresponde a un consorcio encabezado por el Ayuntamiento pero, por otro lado, la titularidad del terreno sigue perteneciendo al Ministerio de Defensa, así que el Gobierno central tiene mucho que decir, al margen de que la fabricación de armas se dedicaría a la industria defensiva estatal.

Sobre todo, ahora que Europa está rearmándose, la elaboración de armamento puede ser una opción, por mucho que algunas voces se levanten en contra, por considerar que va en contra del proyecto de la Ciudad de las TIC. Pero este no avanza: en octubre de 2023 se inauguró el Centro de Servicios Avanzados (CSA), que acoge seis empresas y tres laboratorios: Imatia, Cinfo, ITG, Xoia Extending Reality, Enxenio y Odeene. Se suponía que iba a ser el primero de varios, y que existen en lista de espera empresas para abrir dos naves de igual tamaño.

Proyecto empresarial

El problema es la falta de inversión: las empresas no quieren aportarla porque no se les concede la titularidad de las instalaciones y, por otro lado, los fondos europeos no han dado para tanto como se esperaba. Tanto la Xunta como la Diputación han aportado sus propios proyectos como Coruña Estudio Inmersivo (CEI) en el caso del organismo provincial, pero la Ciudad de las TIC se concibió como un parque empresarial privado, una especie de Silicon Valley a la herculina.

El Ayuntamiento debe encontrar una salida. Y el portavoz local, José Manuel Lage, mencionó “una apuesta de ciudad centrada en la tecnología, el audiovisual y la defensa”.