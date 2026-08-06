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A Coruña

El eclipse solar llega a Zara

La firma coruñesa lanza una camiseta conmemorativa del evento del 12 de agosto

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
06/08/2026 16:06
Camiseta del Eclipse 2026 de Zara
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La firma de moda Zara se suma a la 'fiebre' por el eclipse del próximo 12 de agosto con una nueva prenda de ropa. Se trata de una camiseta conmemorativa, diseñada de la mano de la ilustradora Agustina Shuan.

La prenda, que se puede encontrar en su página web y en los establecimientos físicos, se puede comprar por 22,95 euros a través de internet y en algunas tiendas seleccionadas. La firma de la multinacional textil coruñesa Inditex es una camiseta oversize de cuello redondo en color gris azulado y fabricado en algodón 100%.

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En su frente aparece el sol diseñado por Agustina Shuan, con el texto "eclipse solar agosto 26", mientras que en la espalda se representa tanto al astro solar como a la luna, acompañados de dos pájaros y dos flores.

Detalle de la camiseta de Zara en homenaje al eclipse
Detalle de la camiseta de Zara en homenaje al eclipse
Zara

No es la primera vez que Agustina Shuan colabora con Inditex. La joven argentina, afincada en Galicia, saltó a la fama tras colaborar con la colección 'Women in Art' de Zara, en la que mostró sus dibujos inspirados en la naturaleza y la mujer argentina.

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