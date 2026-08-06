El Ayuntamiento cobrará 785.000 euros  por el canon del parking de Monte Alto

Acceso del aparcamiento del mercado de Monte Alto Quintana

Durante mucho tiempo, el caos que reinaba en las concesiones provocó que muchas de las empresas no pagaran el canon debido al Ayuntamiento, generando pérdidas por valor de cientos de miles de euros al año. El Gobierno de Inés Rey, sin embargo, se ha esforzado por poner orden, y ha licitado una de las concesiones denunciadas por impago, la del parking de Monte Alto. El ganador de la concesión tendrá que pagar nada menos que 785.000 euros por las 154 plazas que se encuentran debajo del mercado municipal. A esto hay que añadir 1.000 euros al año +0,2% de beneficios, como mínimo.

Es una cifra elevada, si se tiene en cuenta que por lo menos treinta plazas estarán reservadas a los clientes del supermercado. El dinero en este sector se logra con la rotación, pero Monte Alto no es un lugar especialmente apropiado para ello. Alejado del bullicio del centro, la mayor parte de los conductores que necesitan aparcar por la zona son vecinos de Monte Alto, que prefieren alquilar las plazas.

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Además, serán necesarias realizar obras de acondicionamiento por valor de un millón de euros, según las estimaciones municipales porque, aunque el edificio del mercado se inauguró en diciembre, el aparcamiento que se encuentra debajo apenas se retocó, así que es necesario hacer algunas reformas en aspectos como la ventilación. Por eso la concesión se alarga hasta los 50 años, un período inusual para esta clase de contratos.

Licitaciones pendientes

La empresa que consiga la concesión (a menos que esta quede desierta) no tendrá que preocuparse por instalar un ascensor para cumplir la normativa de accesibilidad, como les ocurre a muchos de los casi 20 aparcamientos públicos dispersos por toda la ciudad. El Ayuntamiento marcó el 26 de septiembre como fecha límite para que las empresas se ajusten a dicha normativa y, a 7 de agosto, parece claro que no va a ser así. Sobre todo porque quedan otras cuatro concesiones de aparcamiento por sacar que se han recuperado de empresas denunciadas, como la del parking de María Pita.

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En la misma situación están los aparcamientos de la plaza de Galicia, San Cristóbal y Maestre Mateo, que habían sido adjudicados todos juntos en 1984 y que rescató el Gobierno local con la intención de sacar las nuevas concesiones este año. Una vez se haga con ella una empresa, tendrá que realizar el proyecto del ascensor, entre otros arreglos, como la ampliación del tamaño de las plazas.

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Otras empresas que están al día, como Saba, que gestiona el de la plaza de A Palloza y Juana de Vega, ya ha solicitado licencia para la obra, mientras que otras están mucho más avanzadas, como la del aparcamiento de los Cantones, que se realiza aprovechando las obras de humanización y que quizá esté lista a tiempo, pero otros aparcamientos antiguos y ubicados en lugares delicados, como la plaza de María Pita, requerirán un informe de Patrimonio, lo que siempre retrasa los plazos. En el caso del Paseo Marítimo, la ubicación de las cajas del ascensor se prevé problemática, como ya ha generado polémica la de los Cantones.

A todo esto hay que señalar que muchos de estos parkings son antiguos y pequeños, y las obras significarán una reducción de su número de plazas y, por tanto, de su rendimiento. Muchas empresas consideran que será necesario demorar la fecha y quizá alargar el plazo de las concesiones.