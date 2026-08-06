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A Coruña

Editorial El Ideal Gallego emite un programa especial en directo con motivo del eclipse

Se podrá seguir desde las web y redes sociales del periódico y YouTube

Esther Durán
06/08/2026 12:31
El sol estuvo a la misma altura que el día señalado
Un fotógrafo toma imágenes del sol en la Torre de Hércules
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El área audiovisual del Grupo Editorial El Ideal Gallego organiza, como apoyo a todas las iniciativas que está llevando a cabo con motivo del eclipse, un programa especial en directo que será emitido a través de las páginas web de sus periódicos, El Ideal Gallego, Diario de Ferrol, Diario de Arousa, Diario de Bergantiños, Diario Compostela y dxt Campeón, sus redes sociales, y otras plataformas como YouTube.

La retransmisión comenzará a las 12.00 del mediodía y se prolongará hasta las 21.00 horas de la noche, después del eclipse.

La mecánica será sencilla y consistirá en entrevistas a protagonistas, por algún motivo, del acontecimiento astronómico que este 12 de agosto tendrá Galicia como principal punto de observación. Así, pasarán por el especial, que se emitirá desde el Colegio Salesianos, en plena zona del Orzán de A Coruña, representantes de los sectores institucional, turístico y científico-astronómico, que darán vida a un acontecimiento tan singular, con conexiones también con otras ciudades de la comunidad, como Ferrol, Vilagarcía o Carballo. 

Entre los invitados estarán el profesor de Turismo de la UDC Carlos Rodríguez, el presidente de Hospeco, Agustín Collazos, o el gerente de Coruña Convention Bureau, Álvaro Lens. 

Además, se acercarán a la emisión desde la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, al concejal de Turismo, Gonzalo Castro, pasando por el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, que ese día recibirá miles de turistas en cinco cruceros, o el vicepresidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Xosé Regueira, encargado de los temas turísticos.

En el apartado científico el programa de Editorial El Ideal Gallego contará con el creador de los museos científicos coruñeses, Moncho Núñez, y quien ahora ostenta el cargo de director de estos, Marcos Pérez Maldonado. Historiadores como Xosé Alfeirán o Suso Martínez pasarán también por la emisión, y no faltarán representantes sociales protagonistas de la jornada, como Paco Lodeiro que con Los Satélites actuará por la noche en la Plaza de María Pita en un concierto titulado 'Verbena Total', parafraseando la condición del propio eclipse.

El programa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de A Coruña y el Consorcio de Turismo de la ciudad.

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