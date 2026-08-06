Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dorian en María Pita horizontal
A Coruña

Dorian arrasa ante más de 10.000 personas en su “último concierto en Galicia en bastante tiempo”

Apoteósica despedida temporal de la banda barcelonesa, que encabezó la primera jornada en María Pita del Noroeste en A Coruña

Guillermo Parga
Guillermo Parga
06/08/2026 00:08

No podía ser en ninguna otra parte ni de otra manera. Dorian dijeron hola y adiós en la apertura del Noroeste. Hola porque fueron el plato fuerte de la jornada inaugural del festival gratuito más referencial de la zona. Adiós porque, tal y como dijo su 'frontman' Marc Gili, fue el “último concierto en Galicia en bastante tiempo”.

Mery Bristol y Marc Gili, juntos en una reunión

Por qué A Coruña nunca será cualquier otra parte para Dorian

Más información

De ese amor por A Coruña, que en el caso de la teclista Belly Hernández es literal (se casó en el Palacio de María Pita con un coruñés, según contó durante el concierto), nació una maravillosa comunión con los más de 10.000 asistentes y la banda barcelonesa. No solamente hay que hablar de una quincena de temas, con un final impepinable y rico en hits. También hay que hacerlo de los guiños constantes al camino hasta el éxito. Recordaron sus tiempos en la Mardi Gras, donde ofrecieron su primer concierto en la ciudad, y en el Playa Club de comienzos de siglo, cuando este local aún era un templo indie y referencia nacional.

La apoteosis llegó con el penúltimo tema, su canción más popular y la favorita de miles de personas, el ya clásico 'A cualquier otra parte', coreado por todos y cada uno de los asistentes, entre los que se vieron bastantes familias, a las que, por cierto, Dorian agradeció expresamente su presencia.

Dorian en María Pita

Te puede interesar

Sin título-1 copia

Día Mundial del Vitíligo: ¿en qué consiste esta enfermedad?
Info Veritas
José Manuel Castiñeiras posa con la bandera franquista

Turismo de Galicia abre expediente al bar franquista de Arteixo, que se expone a una multa de hasta 9.000 euros
Redacción
Mery Bristol y Marc Gili, juntos en una reunión

Por qué A Coruña nunca será cualquier otra parte para Dorian
Guillermo Parga
Los niños y sus acogedores en el salón de plenos

Cambre recibe a seis menores saharahuis que participan en el programa ‘Vacacións en paz’
Redacción