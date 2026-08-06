Dorian arrasa ante más de 10.000 personas en su “último concierto en Galicia en bastante tiempo”

No podía ser en ninguna otra parte ni de otra manera. Dorian dijeron hola y adiós en la apertura del Noroeste. Hola porque fueron el plato fuerte de la jornada inaugural del festival gratuito más referencial de la zona. Adiós porque, tal y como dijo su 'frontman' Marc Gili, fue el “último concierto en Galicia en bastante tiempo”.

Por qué A Coruña nunca será cualquier otra parte para Dorian Más información

De ese amor por A Coruña, que en el caso de la teclista Belly Hernández es literal (se casó en el Palacio de María Pita con un coruñés, según contó durante el concierto), nació una maravillosa comunión con los más de 10.000 asistentes y la banda barcelonesa. No solamente hay que hablar de una quincena de temas, con un final impepinable y rico en hits. También hay que hacerlo de los guiños constantes al camino hasta el éxito. Recordaron sus tiempos en la Mardi Gras, donde ofrecieron su primer concierto en la ciudad, y en el Playa Club de comienzos de siglo, cuando este local aún era un templo indie y referencia nacional.

La apoteosis llegó con el penúltimo tema, su canción más popular y la favorita de miles de personas, el ya clásico 'A cualquier otra parte', coreado por todos y cada uno de los asistentes, entre los que se vieron bastantes familias, a las que, por cierto, Dorian agradeció expresamente su presencia.