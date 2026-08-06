Don Omar anuncia que ha agotado las entradas para A Coruña con un año de antelación

Don Omar, durante un concierto reciente en España EFE

Con casi un año de antelación lo anunció y con casi un año de antelación ha agotado todo el papel. Don Omar se puede considerar un hombre récord: hace unos días anunció que el 18 de julio de 2027 visitaría el Puerto de A Coruña con su gira 'The last king'. Hoy, a 11 meses de esa cita ha colgado el cartel de 'No hay entradas'.

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"La primera fecha de Europa en alcanzar el SOLD OUT es Galicia", asegura el artista puertorriqueño en sus redes sociales, donde además de dar las gracias, vaticina: "Lo que viene para el 18 de julio será una noche que recordaremos por mucho tiempo".

En condiciones normales, el aforo máximo del muelle de Batería para conciertos se estima en unas 16.000 personas. El concierto de Don Omar tendrá una configuración especial, ya que, además de las entradas de pista y 'Front Stage', que ya no están disponibles, hay varias modalidades VIP justo delante del escenario.

Son solo estas últimas modalidades las únicas que tienen todavía algún billete a la venta. Estas opciones disponibles van desde los 450 euros (con acceso VIP y merchandising, entre otros beneficios) hasta los 949 euros (con opción de conocer al artista, además de otros beneficios).