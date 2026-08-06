Día Internacional de la Cerveza: 10 razones para visitar el Museo de Estrella Galicia en A Coruña

El Museo de Estrella Galicia, en A Coruña

Este viernes, 7 de agosto, se celebra el Día Internacional de la Cerveza y A Coruña cuenta con una instalación perfecta para celebrar la jornada: MEGA, el Museo de Estrella Galicia.

Se trata del primer y único recinto museístico de España dedicado a la cultura de cerveza. El espacio, situado dentro de la fábrica de Estrella Galicia en A Coruña, nació con el objetivo de divulgar, de forma interactiva y experiencial, la cultura e historia de la cerveza.

En las instalaciones de MEGA, el público puede disfrutar del mundo cervecero con los cinco sentidos, conocer los procesos de elaboración de Estrella Galicia o aprender, incluso, a tirar correctamente una caña: MEGA invita a experimentar. Visitas libres o guiadas, maridajes, talleres de tiraje y eventos especiales conforman una programación que pone en valor la tradición y el saber hacer artesanal de Estrella Galicia.

Actividad en el MEGA

En el mes de agosto, el museo permanece abierto para visitas libres o guiadas, con experiencias de tiraje y cata. De hecho, en 2025, el museo registró su récord de visitas precisamente en agosto.

A lo largo del pasado año, MEGA sumó un total de 58.000 entradas vendidas, registrando un récord histórico desde la apertura de sus puertas en 2019, que sólo en el mes de agosto logró su mayor afluencia de público, con casi 10.000 visitantes, cifras que lo posicionan como uno de los museos más visitados de A Coruña.

10 razones para visitar MEGA

Estrella Galicia ha creado un espacio único en el que tocar, oler, ver y sentir su producto y su cultura como nunca antes se había hecho. Toma nota de las 10 razones -o excusas-, por las que visitar el Mundo Estrella Galicia: