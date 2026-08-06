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A Coruña

Día Internacional de la Cerveza: 10 razones para visitar el Museo de Estrella Galicia en A Coruña

Esther Durán
06/08/2026 14:51
El Museo de Estrella Galicia, en A Coruña
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Este viernes, 7 de agosto, se celebra el Día Internacional de la Cerveza y A Coruña cuenta con una instalación perfecta para celebrar la jornada: MEGA, el Museo de Estrella Galicia. 

Se trata del primer y único recinto museístico de España dedicado a la cultura de cerveza. El espacio, situado dentro de la fábrica de Estrella Galicia en A Coruña, nació con el objetivo de divulgar, de forma interactiva y experiencial, la cultura e historia de la cerveza.

En las instalaciones de MEGA, el público puede disfrutar del mundo cervecero con los cinco sentidos, conocer los procesos de elaboración de Estrella Galicia o aprender, incluso, a tirar correctamente una caña: MEGA invita a experimentar. Visitas libres o guiadas, maridajes, talleres de tiraje y eventos especiales conforman una programación que pone en valor la tradición y el saber hacer artesanal de Estrella Galicia.

Actividad en el MEGA

En el mes de agosto, el museo permanece abierto para visitas libres o guiadas, con experiencias de tiraje y cata. De hecho, en 2025, el museo registró su récord de visitas precisamente en agosto. 

A lo largo del pasado año, MEGA sumó un total de 58.000 entradas vendidas, registrando un récord histórico desde la apertura de sus puertas en 2019, que sólo en el mes de agosto logró su mayor afluencia de público, con casi 10.000 visitantes, cifras que lo posicionan como uno de los museos más visitados de A Coruña.

10 razones para visitar MEGA

Estrella Galicia ha creado un espacio único en el que tocar, oler, ver y sentir su producto y su cultura como nunca antes se había hecho. Toma nota de las 10 razones -o excusas-, por las que visitar el Mundo Estrella Galicia:

  1. MEGA es cultura: es el primer y único museo de España dedicado a la cultura de la cerveza. Raíces, símbolos, carácter, patrimonio e historia se dan cita en un museo diferente, para vivir y sentir.
  2. MEGA es una fábrica: es un museo que está dentro de la fábrica en activo de Estrella Galicia, en A Coruña, para conocer los procesos de elaboración de la mejor manera, viviéndolos.
  3. MEGA es un mundo de experiencias: es un museo poco convencional, que va más allá de las exposiciones y se basa en las experiencias y las vivencias singulares. Un espacio donde aprender sobre cultura cervecera, historia, elaboración, materias primas y evolución de la marca o sus estrategias de patrocinio y, también, por qué no, para descubrir cómo tirar la mejor caña.
  4. MEGA son sensaciones: es un museo que permite a su público tocar, oler, ver, sentir, beber, comer, escuchar. Es decir, está orientado a disfrutar con los cinco sentidos.
  5. MEGA es un espacio inédito: es el primer museo de España en reivindicar el valor de la cerveza.
  6. MEGA es la cuna de Estrella Galicia: la cultura de la cerveza está en el ADN de la empresa desde 1906. Se trata de historia viva de la cultura cervecera donde tradición e innovación se dan la mano en un espacio interactivo para descubrir los secretos mejor guardados de un producto milenario.
  7. MEGA es tradición: la empresa se muestra como una amante del arte de elaborar cerveza y en su museo muestra cómo ha evolucionado a lo largo de la historia su saber hacer artesano.
  8. MEGA es un destino: es un centro de peregrinación referente en Galicia y España; un destino de ocio y turismo refrescante y único.
  9. MEGA es diversión: porque es sabido que la cerveza marida bien con pasarlo en grande.
  10. MEGA es vivir la cerveza a otro nivel: es un espacio único y diferente, en el que tienen cabida talleres, conciertos y todo tipo de actividades para exprimir las mejores sensaciones, con música, gastronomía, artesanía, ecología y mucho más dándose cita en el Museo Estrella Galicia.
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