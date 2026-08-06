Detenidos tres miembros de grupo criminal que robó en parkings de A Coruña y Culleredo con el método de 'la siembra'

Barrera a la entrada de un parking

Efectivos del Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, en colaboración con distintas unidades de las Comandancias de Ourense y Zamora, han procedido a la detención de tres personas como supuestas integrantes de un grupo criminal itinerante especializado en la comisión de hurtos en aparcamientos de grandes superficies comerciales mediante el método conocido como 'la siembra'.

Según ha informado este jueves la Guardia Civil, la operación policial ha permitido esclarecer diversos hechos delictivos cometidos en los términos municipales de Tres Cantos (Madrid), A Coruña, Culleredo y Ames.

El origen de la investigación se remonta a la detección de un patrón delictivo común en los aparcamientos de varios centros comerciales de la provincia de A Coruña, lo que permitió a los investigadores vincular los distintos episodios a una misma estructura organizada.

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Así, los agentes constataron que los supuestos autores utilizaban para sus desplazamientos interprovinciales un vehículo de alquiler con documentación falsa, del cual se habían apropiado indebidamente tras la finalización del correspondiente contrato de arrendamiento.

De este modo, la red garantizaba una elevada movilidad geográfica y dificultaba la trazabilidad de sus acciones por parte de las fuerzas de seguridad.

En cuanto al método delictivo utilizado, los implicados seleccionaban como víctimas preferentes a personas de avanzada edad en el momento en que se disponían a guardar sus compras en el maletero de sus automóviles.

Con el pretexto de solicitar indicaciones sobre la ubicación de un establecimiento o arrojando disimuladamente monedas al suelo en las inmediaciones de la víctima, generaban un estado de sorpresa y distracción intencionada, una circunstancia que aprovechaban para que otro miembro del grupo pudiera sustraer los bolsos y pertenencias del interior del vehículo.

A continuación, los supuestos autores acudían a cajeros automáticos próximos donde, haciendo uso ilícito de las tarjetas bancarias y teléfonos móviles sustraídos, lograban realizar retiradas de dinero en efectivo.

Los investigadores lograron ubicar el vehículo sospechoso cuando sus ocupantes ab

Ante el riesgo que representaba su huida para la seguridad vial, se estableció de inmediato un dispositivo de interceptación en el que intervinieron efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), la Agrupación de Tráfico y el Equipo Pegaso, quienes lograron bloquear e interceptar el automóvil a su paso por la provincia de Zamora.

A los tres detenidos se les atribuye la supuesta autoría de los delitos de pertenencia a grupo criminal, falsificación de documento público, hurto, delito contra la seguridad vial y desobediencia grave a agente de la autoridad.