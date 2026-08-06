Así se vivirá el eclipse total de sol desde los Museos Científicos Coruñeses

Una persona ve el eclipse del 2025 en Santa Margarita Carlota Blanco

Es posible que muchos habitantes de la ciudad se pregunten si los Museos Científicos Coruñeses (Domus, Aquarium y Casa de las Ciencias) jugarán algún papel durante el eclipse total del 12 de agosto. En otros eventos similares del pasado, como el eclipse parcial de marzo de 2025, decenas de personas se acercaron a la explanada delante de la Casa de las Ciencias, en el parque de Santa Margarita, para observar el fenómeno junto a los expertos del museo y de la Agrupación Astronómica ÍO.

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Y es que la Casa de las Ciencias fue protagonista con el evento astronómico de 2025, que sirvió como una suerte de ensayo general para que los presentes aprendiesen a manejarse con las gafas homologadas y el resto de métodos para observarlos. No será así esta vez. Según explican desde los museos, en la Casa de las Ciencias no se organizará nada por la baja visibilidad que se prevé que haya en la zona durante el eclipse total del 12 de agosto.

En el caso del Aquarium, el museo abrirá por la mañana como un día cualquiera pero cerrará por la tarde y se despejará el aparcamiento de enfrente para que la gente pueda acudir a observar la alineación astronómica desde allí, ya que será uno de los mejores lugares para hacerlo de la ciudad y se espera que acudan bastantes personas.

La cercana Domus abrirá sus puertas como si fuese un día normal. Si bien los usuarios habituales no podrán hacer nada específico para ver el eclipse desde el museo (aunque sí podrán verlo desde la plaza en el exterior), dentro de la Domus sí habrá un pequeño grupo de astrónomos de ÍO, en una terraza interior, que experimentará el evento desde allí para documentar el fenómeno.

Muncyt

Más allá de los museos municipales, otro de los centros divulgativos científicos de la ciudad, el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de A Coruña (Muncyt) también podría venirle a la mente a los ciudadanos a la hora de escoger dónde ver el eclipse. Pero lo cierto es que este museo, que contó con una extensa programación durante los pasados meses para informar sobre el evento con charlas y talleres, no llevará a cabo ninguna actividad especial el 12 de agosto, según informan desde el centro.