Una ciudad de cartel

Las ciudades normales tienen su semana grande y las más minimalistas, su día grande. Lo celebran por todo lo alto y luego regresan a sus vidas cotidianas como si allí no hubiese pasado nada. En Coruña, siempre hiperbólicos, excesivos y barrocos, montamos un mes grande. Qué menos. Las fiestas nos duran todo agosto y nos saben a poco. Porque, si nos dejasen, seguiríamos de parranda todo septiembre y, ya puestos, no pararíamos hasta San Froilán y el Pilar, allá por octubre.

Uno de los acontecimientos más felices de estas Fiestas de María Pita que arrancan ahora sucedió antes incluso de la lectura del pregón. Se trata del cartel, diseñado por el pintor Xabier Correa Corredoira. A quienes cultivamos su amistad desde hace años nos cuesta decidir con qué Correa nos quedamos: con el extraordinario artista que sigue observando el mundo con sus ojos asombrados de recién llegado o con esa persona maravillosa que a tantos quiere y ayuda.

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La ilustración es, una vez más, una prueba de su inmenso amor por Coruña. Ahí está condensada, con su estilo personalísimo, nuestra ciudad y buena parte de su historia. La ha dibujado desde lo alto. Los cursis y los belicistas, que a veces se juntan, dirían a vista de dron, pero a Xabier, que es un pacifista de cuerpo entero, le gustará más que ponga aquí que nos ha retratado a vista de gaviota.

Contemplamos la urbe bullanguera y portuaria, incrustada en el Atlántico, con sus muelles, sus grúas, sus cruceros y sus buques del Gran Sol. Y ahí saltan hacia nuestro rostro el Obelisco, la fuente de Cuatro Caminos, el palacete de la Casa de las Ciencias, la hache de la Torre de Control, el castillo de San Antón, el Millennium, el estadio de Riazor y, en lo alto, sobresaliendo sobre todo y sobre todos, nuestra adorada Torre de Hércules. No olvidemos nunca que Coruña es el faro romano y luego unas casas que le crecieron al lado.

Correa Corredoira ha puesto tanto cariño en este bodegón urbano que la ciudad se desparrama fuera de sus límites. Coruña se sale del papel, como esos personajes de los dibujos animados de Tex Avery que, en plena persecución, se iban fuera del fotograma y había que pescarlos por el pescuezo para meterlos de nuevo en la película. Esta cartografía coruñesa de Xabier es como una de esas pinturas expandidas que desbordan el marco mismo de la obra. Se puede palpar la corteza de las palmeras de Méndez Núñez y escuchar el oleaje rompiendo en las rocas de Riazor. Hasta se percibe en la piel cómo salen volando los fuegos artificiales desde la plaza de María Pita hacia el firmamento coruñés.

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A Correa le ha llevado toda una vida llegar a esta pieza. A Xabier lo recordamos en La Galga, cuando sus tertulianos paraban por la desaparecida Casa Enrique en la calle Compostela, y, sobre todo, en Gruporzán, aquella fantástica galería de cuando el arte coruñés estaba en plena ebullición. Por allí se pasaba también el gran Teo Arnaiz, un sabio que volvió de París para descubrir el mundo del grabado a un par de generaciones.

Todo aquello desemboca en esta estampa y en cuanto hay detrás, que es tanto que no me cabe en una columna. Las múltiples trayectorias de Correa Corredoira convergieron en aquella fabulosa retrospectiva que le dedicó la Fundación Luis Seoane, cuando la dirigía David Barro. Se titulaba Días pintados y no se me ocurre mejor forma de describir una biografía tan fecunda en arte y vida.

Ahora ha pintado nuestros días de agosto para que los festejemos sin fin a la sombra de su obra. Llegará la romería de Santa Margarita y nos pondremos un poco tristes por haber agotado tan rápido nuestro mes favorito. Pero nos quedará esa ciudad de cartel que nos ha regalado el gran Correa Corredoira.