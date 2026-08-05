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A Coruña

¿Qué hacer hoy, 5 de agosto, en A Coruña en las fiestas de María Pita?

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
05/08/2026 03:34
Los integrantes de Dorian
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Este miércoles, 5 de agosto, las fiestas de María Pita entran en nuevo tramo con el estreno de las actividades del Certamen de Habaneras y del Festival Noroeste Estrella Galicia.

Así, en la plaza de Azcárraga se podrá disfrutar de las actuaciones de Law (13.00), David Regueiro Trío ft. Pablo Castaño (19.00) y Pamela Rodríguez y Fantastic Negrito (22.00). En el escenario de la plaza de España estarán Colorado (14.00), Greasy Belly (20.00), Agoraphobia (23.00) y Frankie and the Witch Fingers (01.00). Hasta el parque de Santa Margarita habrá que ir para ver a Freestyle People ft. Gallos del Norte (19.00), Orquesta Invisible (20.30), Catuxa Salom (22.00) y Bongeziwe Mabandla (23.30). En el castillo de San Antón estará Anna Andreu a las 21.00, mientras que en la plaza de María Pita actuarán Ángel Stanich (20.00), Dorian (22.00) y Familia Caamagno y Orquestra do Quince (00.00).

Fiestas de María Pita, programa completo día a día

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El Certamen de Habaneras se hará en el teatro Colón desde las 19.30 horas con Ludus tonalis, Sporting Club Casino, Grupo Entrelas y Coral Polifónica El Eco.

Además, siguen en marcha en los jardines de Méndez Núñez la Feria del Libro (de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 21.30 horas) y Mostrart (11.00 a 14.00 y de 17.30 a 22.00 horas).

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