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A Coruña

Los Satélites y Paco Lodeiro presentan Verbena Total

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
05/08/2026 02:58
Los Satelites
Cartel de Verbena total de Los Satelites
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EL 12 de Agosto, el eclipse total  podrá ocultar el Sol en algunos momentos, pero no podrá ocultar en María Pita, el brillo de la Orquestra OS Satélites que presenta la Verbena Total.

A partir de las 10 de la noche,  y durante dos horas la orquesta desplegará todo su talento para ofrecer un repertorio capaz de convencer a todos los amantes de la música de verbena.

Javier Saavedra

Javier Saavedra, el responsable de la orquesta -como se relata en uno de sus recientes éxitos, “o que manda é o do trombón”- es el responsable de que la emblemática orquesta, permanezca fiel a la música en directo ejecutada por grandes instrumentistas,  y  algunas de las mejores voces de la Verbena.

1985 Los Satélites

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Explica Saavedra que el repertorio  combina los  temas de máxima Actualidad, como La Super Estrella, La Morocha o los virales de Nueva Línea, en las voces de  Noly, Arturo, María José Y Alejandra.

En la parte central del Concierto,   Los satélites evocarán grandes clásicos con  el recuerdo a Pucho Boedo y otros  clásicos que el público coruñés aprecia especialmente en la voz de   Paco Lodeiro.

Paco Lodeiro Y Los Satélites

La vinculación entre Paco Lodeiro y los Satélites viene de Largo. Juntos crearon ya hace 20 años, los populares temas de la serie Libro de Familia. De esta colaboración nació también el disco Sempre Pucho.

En el terreno Audiovisual proyectos como A Liga dos Cantantes Extraordinarios o Satélites unha orquestra de Lenda, o recientemente Bícame Pucho, también ha unido los caminos de la Orquesta y el Showman coruñés que, a pesar de lo que muchos creen, nunca formó parte de la Orquesta.

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Bromea Saavedra con la cantidad de seguidores que le hablan de la época de Paco en la orquesta y de lo que le cuesta convencerlos de que no estuvo. El error tiene explicación, en la Serie Libro de Familia, el papel interpretado por Paco Lodeiro, sí había sido cantante de la Orquesta.

Por su parte Lodeiro,  Aunque  su  actividad profesional haya adquirido más relevancia en el ámbito televisivo, la música siempre ha estado presente en su carrera.

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