Los cruceros dejarán unos dos millones de euros en A Coruña el día del eclipse de sol

El 'Celebrity Ape entrando en A Coruña

Los nueve cruceros que llegarán a A Coruña con motivo del eclipse solar del 12 de agosto sumarán 25.000 personas a la ciudad, un 10 % de su población habitual, además de las tripulaciones, en unas jornadas cuyo impacto económico está previsto en dos millones de euros.

El próximo 12 de agosto A Coruña será uno de los puntos donde mejor se podrá observar el fenómeno astronómico, por lo que se impulsan una serie de actividades bajo el lema A Coruña, CidadEclipse.

Comenzará sobre la ciudad a las 19.31 horas de manera parcial, para finalizar a las 21.22 horas, con su franja como eclipse total a las 20.28 horas, durante 76 segundos, con el sol a una altura de 12 grados sobre el horizonte.

El último en la ciudad fue en 1905 y el siguiente está previsto para el año 2180, lo que ha llevado a una amplia programación institucional, cultural, científica, turística y deportiva.

Por este motivo, la Autoridad Portuaria de A Coruña, Puertos del Estado y el Ayuntamiento promocionaron el destino con la marca Atlantic Eclipse en la feria internacional Seatrade Cruise Global de Miami (Estados Unidos) el pasado mes de abril.

Fuentes del Puerto de A Coruña explican a EFE que el "atractivo internacional del eclipse solar" ha llegado a la "cifra extraordinaria" de nueve escalas de cruceros en la ciudad entre los días 11, 12 y 13 de agosto, cuya organización logística implica un desafío para las autoridades implicadas, tanto a nivel portuario como municipal y policial.

Entre los cruceros, el martes 11 llegarán 9.047 pasajeros a bordo del 'Crystal Serenity', el 'Ambience' y el 'Iona', junto con sus tripulaciones.

El miércoles 12 habrá una quíntuple escala, con el 'Celebrity Apex', el 'Celebrity Equinox', el 'MSC Explora III' -primera vez que estará en A Coruña-, el 'Borealis' y el 'Queen Anne'.

Suman, entre los cinco, 11.374 pasajeros junto con sus tripulaciones, si bien solo está previsto que el último, con 3.000 personas, parta después del eclipse, pues el resto lo verán desde el mar.

Al día siguiente, el jueves 13, llegará el buque más grande de la semana, el 'Liberty of the seas', con 4.374 pasajeros a bordo, que habrá visto el eclipse la jornada anterior en su travesía desde Vigo y hacia el puerto de Le Havre (Francia).

El Puerto de A Coruña estima que la llegada de estos nueve cruceros implicará un impacto económico de dos millones de euros en la ciudad y su área.

Calcula que unas 200 personas participarán en los operativos, entre personal de seguridad, transporte, empresas consignatarias, servicios de amarre, remolque y practicaje.

El día 11, además, la Autoridad Portuaria de A Coruña presentará un sello oficial de Correos conmemorativo del evento, lo que ha impulsado en colaboración con la Sociedad Filatélica de A Coruña.

Al margen de los cruceros, habrá un dispositivo de seguridad de casi 300 personas en el resto de la ciudad, en la que también está prevista la disputa del partido de fútbol entre el Deportivo y el Real Madrid por el trofeo Teresa Herrera.

El tráfico estará cortado en el paseo marítimo desde las 18.00 horas y durante toda la jornada en puntos como el monte de San Pedro y O Portiño, además de estar prohibido el acceso al entorno de la Torre de Hércules, para preservar su valor natural.

No obstante, habrá un servicio de transporte urbano especial para acercar al público que quiera optar los dos primeros espacios y se contará con aparcamientos disuasorios en las afueras de la ciudad, en los campus universitarios de Elviña y A Zapateira, con conexión con el centro a través de autobús.

El resto del transporte público de la ciudad se mantendrá hasta pasadas las 23 horas para facilitar el regreso a las casas.