La Rivera Reposada de Estrella Galicia ya tiene plan para el eclipse en A Coruña

Rivera Reposada Estrella Galicia

El próximo 12 de agosto, a media tarde, el cielo se oscurecerá sobre buena parte del norte y el este de España. Un eclipse solar total, el primero visible desde hace más de un siglo, trazará una franja de sombra que cruzará Galicia, Asturias, Cantabria, Comunidad Valenciana y Baleares. Un acontecimiento excepcional que reunirá a miles de personas en busca del mejor lugar desde el que vivir uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año.

Corporación Hijos de Rivera ha seleccionado una veintena de establecimientos, entre restaurantes, hoteles y locales de playa, ubicados en algunos de los puntos con mayor visibilidad del eclipse en el norte y el este de España. En Galicia, la ruta suma siete enclaves: O Semáforo, en el Faro de Fisterra; Taberna Ariete, junto al Faro de Lariño; Mesón Eiravella y Os Loureiros, ambos en San Andrés de Teixido; Taberna Hermanos Bouza, en Cedeira; el Faro de Illa Pancha, en Ribadeo, punto de partida de toda la iniciativa; y Árbore da Veira / Taberna 5 Mares, en el Monte de San Pedro, en A Coruña.

El trayecto continúa después por otros enclaves de Asturias, Cantabria, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, aunque es en Galicia, y concretamente en el Faro de Illa Pancha, donde arranca toda la iniciativa. Desde el 13 de julio, estos espacios acogen una experiencia especial con Rivera Reposada como protagonista, invitando a clientes y visitantes a vivir uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año desde ubicaciones privilegiadas de la costa gallega.

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Como parte de la experiencia, los locales regalarán gafas homologadas para la observación segura del eclipse, permitiéndoles seguir este acontecimiento astronómico con todas las garantías mientras disfrutan de Rivera Reposada.

No todos los días se puede vivir un eclipse solar total. De hecho, han tenido que pasar más de 100 años para volver a presenciar uno en España. Esa excepcionalidad conecta con Rivera Reposada, una marca que entiende que los mejores momentos llegan cuando tienen que llegar y merecen disfrutarse en buena compañía, y que precisamente ha sido creada en homenaje a los 120 años de oficio cervecero de Hijos de Rivera, explican desde la compañía.

Rivera Reposada es el resultado de una combinación de tiempo, mimo, maltas Pilsen y lúpulo Sladek, una cerveza llena de matices y con mucho carácter, pero fácil de beber y con una imagen cuidada hasta el último detalle en una botella exclusiva.

“No podemos decidir cuándo ocurre un eclipse, pero sí cómo queremos vivirlo. En Rivera Reposada creemos que los grandes momentos son aquellos que se comparten alrededor de la hostelería y de una buena cerveza. Por eso hemos querido estar presentes en una ocasión tan especial como esta, convirtiéndola en una experiencia para disfrutar juntos”, señala Ingrid Arroyo, Brand Manager de Rivera Reposada.