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A Coruña

Incendio en los bajos del Millenium

Los Bomberos extinguieron un fuego en un campamento de sintecho

Abel Peña
Abel Peña
05/08/2026 11:46
Incendio en los bajos del Millenium
Operario retira la basura incendiada
Carlota Blanco
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Un colchón ardiendo fue el foco del incendio que esta mañana a las 10.22 horas generó una humareda en los bajos de Millennium. Hace años que el lugar acoge campamentos de sin techo, que acumulan basura, sobre todo en verano. 

El 112 alertó a Bomberos, que acudió con cinco efectivos y un camión bomba. En el lugar ya estaba la Policía Nacional y Local, pero no encontraron a nadie. tras emplear mil litros de agua, lo extinguieron

Tras finalizar las labores de extinción, acudieron operarios de la concesionaria de limpieza municipal, que retiraron toda la basura acumulada. Una gran parte, sin embargo, se encuentra tras las rejas que impiden el acceso al interior, destrozado por las mareas. 

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Este tipo de incidentes se repite de tanto en tanto. Hace poco sucedió lo ismo junto a la finca de los Mariño, otro lugar preferido por los sintecho. También ocurre periódicamente bajo el puente del viaducto de la ronda de Outeiro a su paso por Alfonso Molina 

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