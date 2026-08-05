Operario retira la basura incendiada Carlota Blanco

Un colchón ardiendo fue el foco del incendio que esta mañana a las 10.22 horas generó una humareda en los bajos de Millennium. Hace años que el lugar acoge campamentos de sin techo, que acumulan basura, sobre todo en verano.

El 112 alertó a Bomberos, que acudió con cinco efectivos y un camión bomba. En el lugar ya estaba la Policía Nacional y Local, pero no encontraron a nadie. tras emplear mil litros de agua, lo extinguieron.

Tras finalizar las labores de extinción, acudieron operarios de la concesionaria de limpieza municipal, que retiraron toda la basura acumulada. Una gran parte, sin embargo, se encuentra tras las rejas que impiden el acceso al interior, destrozado por las mareas.

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Este tipo de incidentes se repite de tanto en tanto. Hace poco sucedió lo ismo junto a la finca de los Mariño, otro lugar preferido por los sintecho. También ocurre periódicamente bajo el puente del viaducto de la ronda de Outeiro a su paso por Alfonso Molina