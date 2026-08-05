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A Coruña

Hace 25 años | Los bomberos de A Coruña inician su huelga con una jornada ajetreada

Hace 50, en 1976, la viuda del capitán del ‘Urquiola’ recibía la Medalla al ‘Mérito Social Marítimo’, concedida a su esposo

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
05/08/2026 04:17
Los bomberos, durante una salida en la jornada en la que iniciaron la huelga en A Coruña
Los bomberos, durante una salida en la jornada en la que iniciaron la huelga en A Coruña
Archivo El Ideal Gallego
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Hace 25 años, en 2001, los bomberos coruñeses iniciaban su primera jornada de huelga con mucho trabajo para los servicios mínimos. Hace 50, en 1976, la viuda del capitán del ‘Urquiola’ recibía la Medalla al ‘Mérito Social Marítimo’, concedida a su esposo, mientras que hace 75, en 1951, la reforma del Obelisco le daba cinco metros de altura más, y en 1926, hace cien años, llegaba de visita a la ciudad el ministro de Hacienda, José Calvo Sotelo.

Hace 25 años | Los bomberos de A Coruña cumplen con su primera jornada de huelga

La primera jornada de huelga convocada por los bomberos fue secundada por toda la plantilla. Aunque transcurrió con tranquilidad, las circunstancias se aliaron para poner a prueba los servicios mínimos. Un total de trece efectivos se encargaron de preservar la seguridad en la ciudad. A pesar de que no se registró ningún incidente de importancia, no tuvieron descanso en toda la jornada. Por su parte, el Gobierno local denunció el “incremento espectacular” de bajas médicas registrado en el mes de julio y especialmente en los tres primeros días de agosto. 

Además, los juglares, los vendedores ambulantes y los puestos de comida y artesanía devuelven a la Ciudad Vieja coruñesa a sus orígenes. Durante cinco días, el ambiente mágico se mezclará con miles de curiosos.

Portada de El Ideal Gallego del 5 de agosto de 2001
Portada de El Ideal Gallego del 5 de agosto de 2001
Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | El alcalde le regala unos prendedores al secretario de la China Popular

La viuda del capitán del siniestrado petrolero ‘Urquiola’, doña María Isabel Rodríguez Moreno, ha recibido la Medalla al ‘Mérito Social Marítimo’, que le ha sido concedida a su esposo don Francisco Eduardo Rodríguez Castelo, muerto en acto de servicio en las proximidades del Puerto. 

Mientras, la imagen de un Puente del Pasaje a medio hacer se ha hecho cotidiana. Ha habido momentos desde que se iniciaron las obras, en que se trabajaba con lentitud, otros en que parecía que la paralización era total, otros, en que el ritmo de las obras se aceleró. 

Además, Tung-Pi-Li, tercer secretario de la Embajada de China Popular llegó al Ayuntamiento para que fuera recibido por el acalde. Liaño tuvo el detalle de regalarles unos prendedores de corbata

Portada de El Ideal Gallego del 5 de agosto de 1976
Portada de El Ideal Gallego del 5 de agosto de 1976
Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | La primera verbena del Parque del Casino

Cinco metros ha crecido el Obelisco en poco más de un mes. No ha quedado mal, pero ¡lástima de esos faroles que le dan un carácter de monumento funerario! De todas maneras, la reforma ha sido comentada favorablemente. 

Se celebró con gran animación la primera verbena con que el Parque del Casino inaugura sus festejos este año. Una gran cantidad de socios e invitados concurrió a la magnífica pista de baile. Durante toda la noche dos magníficas orquestas, una de ellas del popular Jaime Camino, amenizó la velada. Los jardines ofrecían una artística iluminación. Numerosas personalidades asistieron la fiesta, que terminó bien entrada la madrugada.

Portada de El Ideal Gallego del 5 de agosto de 1951
Portada de El Ideal Gallego del 5 de agosto de 1951
Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | La visita del ministro de Hacienda y el alcalde de Villagarcía

A las seis de la tarde llegó a La Coruña el ministro de Hacienda, don José Calvo Sotelo, que vino acompañado del alcalde de Villagarcía, señor Lafuente. Se dirigió al Ayuntamiento, donde fue saludado por el alcalde y concejales y por los presidentes de las Uniones Patrióticas e varios distritos. Después de descansar unos momentos, se trasladó en su automóvil al domicilio del señor Fernández López, donde dio el pésame a la familia. Cenó en el Kiosco Alfonso. 

En la crónica de sucesos en la Audiencia se trataron los hechos sucedidos el 6 de agosto de 1925, en ocasión en que reñían dos vecinas del barrio del Lagar. Una de ellas, con una botella que empuñaba, dio a otra varios golpes en la cabeza, causándole lesiones.

Portada de El Ideal Gallego del 5 de agosto de 1926
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