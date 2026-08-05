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A Coruña

Estables los dos intoxicados en el incendio de Nicomedes Pastor Díaz

El fuego se debió a la explosión de un patinete

Abel Peña
Abel Peña
05/08/2026 14:28
Estado en el que quedó el edificio de Nicomedes Pastor Díaz tras el incendio
Estado en el que quedó el edificio de Nicomedes Pastor Díaz tras el incendio
Patricia G. Fraga
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Fuentes del Complejo Hospitalario Universitario confirman que los dos heridos en el incendio de domingo en Nicomedes Pastor Díaz, continúan ingresados en la unidad de quemados con quemaduras leves e intoxicación por inhalación de humo. Siguen estables. 

El incendio se debió a la explosión de un patinete eléctrico que estaba recargándose. Hubo once intoxicados, pero solo dos fueron trasladados  a la unidad de quemados.  os ingresos fueron motivados por la inhalación de humo y quemaduras, y uno de los afectados padece EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica). Además, según testigos presenciales, habría personas con cortes en los pies, ya que algunos vecinos tuvieron que salir de forma tan apresurada de sus viviendas que lo hicieron descalzos.

Incendio en Nicomedes Pastor Díaz

La explosión de un patinete causa once heridos en una casa de A Coruña

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El incendio destruyó totalmente el piso donde comenzó, pero los demás vecinos pudieron continuar en sus viviendas. En parte, el gran número de víctimas se debe a que había muchas personas residiendo en el piso 'patera'. Entre ellos, una familia cubana. 

| Patricia G. Fraga

La mañana después del incendio de Nicomedes Pastor Díaz: “La gente decía fuego, fuego. A mí me entraba humo por la ventana”

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