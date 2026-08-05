El Gobierno local renueva por sorpresa la comisión de Urbanismo de la Ciudad Vieja y Pescadería

Sede de la Concejalía de Urbanismo, en la plaza de Indalecio Prieto Quintana

El Gobierno de Inés Rey renovó ayer por sorpresa, en una junta de Gobierno local extraordinaria, una de la comisiones más importantes del área de urbanismo, la del Pepri (Plan especial de Protección y Rehabitación Interior), que afecta a la Ciudad Vieja y Pescadería. Se trata de una renovación total, que ha descabalgado al concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, así como a los otros cuatro miembros.

El movimiento llama la atención sobre todo por lo inesperado. Fuentes municipales critican que la junta se convocó con un margen de escasos minutos (una maniobra que no es la primera vez que el Gobierno local utiliza, a pesar de las quejas de la oposición) por lo que algunos concejales no acudieron.

Afortunadamente, para prevenir estos "problemas organizativos" y garantizar la aprobación de los asuntos, la Junta de Gobierno local había aumentado en abril el número de concejales para dar cabida a Montse Paz, edil de Seguridad Ciudadana.

Gloria de la Montaña, directora de Urbanismo, como nueva presidenta de la comisión. Esta consiste en un órgano que asesora al Ayuntamiento en lo relativo a los aspectos artísticos, históricos y arquitectónicos en los expedientes de licencias o de aprobación de proyectos en el ámbito del Plan Especial de Protección y Rehabilitación Integral de la Ciudad Vieja y Pescadería.

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Se trata, pues, de una comisión cuyos miembros ofrecen un perfil técnico, y por eso algunos llevan en ella desde que se formó, hace diez años, sin importar los cambios del Gobierno local (PP, Marea Atlántica y ahora, PSOE).

Por otro lado, una de las funcionarias sustituidas se encuentra de baja, después de haber entregado a la Fiscalía sobre unos pisos propiedad del concejal de Planificación Estratégica y portavoz del gobierno local, José Manuel Lage. El asunto fue archivado en diciembre, pero ella seguía de baja.

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Tampoco hay que olvidar que el concejal de Urbanismo presentóalegaciones contra la decisión del Gobierno local del que él mismo forma parte para evitar el traslado de un puesto técnico del Servicio de Edificación al Servicio de Intervención de la Edificación y Disciplina Urbanística. Este hecho, y otros como este, evidencian el alejamiento de Díaz Gallego con respecto a la alcaldesa, Inés Rey, y su segundo, José Manuel Lage.

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Es en este contexto en el que hay que situar esta decisión del Gobierno local. Sobre todo, teniendo en cuenta que Lage ha sido criticado por la oposición (tanto por el PP como por el BNG) en numerosas ocasiones por concentrar más y más poder.