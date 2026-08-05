El Festival Noroeste, la referencia del verano musical de A Coruña, cumple 40 años

Imagen del primer Noroeste, a la vista en la exposición del exterior del Palacio de los Deportes de Riazor Quintana

En 1986, el por entonces nuevo concejal encargado de las Fiestas de María Pita, José Antonio Sánchez Penas, configura unas celebraciones para el mes de agosto con nombres importantes como Ana Belén y Víctor Manuel, un Sabina que todavía no sabía que se convertiría en el rey de un Coliseum que aún no existía, Serrat, Dyango, Pimpinela o un Miguel Bosé que empezaba a dejar ver la influencia de Bowie o Depeche Mode, todo ello iniciado con un pregón que se le encargaba al humorista José Luis Coll.

Faltaba algo, una suerte de guinda al pastel veraniego coruñés. Sánchez Penas contactó con el periodista y gestor cultural Nonito Pereira Revuelta para poner esa última piedra. Lo que surgió fue un festival no competitivo, una suerte de heredero del ‘Concurso de Rock de La Coruña’ nacido unos años antes, compartiendo incluso alguno de los protagonistas.

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La idea era una maratón. No en sentido literal, pero se proponía un festival de doce horas casi sin interrupciones en el que se daba cancha a grupos locales e incipientes, alternándolos con bandas ya consagradas en el panorama gallego y nacional.

Quizá el márketing de mediados de los 80 no era tan agresivo, por ocasiones, como hoy en día y aquel festival nacía con un nombre no demasiado potente: ‘I Encuentro Musical Ciudad de La Coruña’. Aunque, en realidad, esa denominación poco duró.

El propio Nonito Pereira relataba en libros como ‘Historias, histerias y anécdotas musicales de La Coruña’, que el nombre de Noroeste Pop Rock nació de casualidad. Había que diferenciarse de la llamada ‘Movida viguesa’, así que apuntó una coordenada en un papel: ‘Noroeste’. La esquina de España, la esquina de Galicia. Pensando en los estilos musicales que se prodigarían en el evento, las palabras ‘Pop’ y ‘Rock’ surgieron en el papel junto a ‘Noroeste’. Una sonora exclamación surgió de su boca cuando se dio cuenta de la curiosa coincidencia: festival y gestor compartían siglas.

La prensa de la época hablaba de aquel ‘I Encuentro Musical Ciudad de La Coruña’, pero acto seguido se añadía la coletilla del nombre oficioso: ‘Noroeste Pop Rock’. El segundo fue desbancando al primero hasta el punto de que el propio Ayuntamiento, en las semanas previas, anunciaba la cita como ‘Noroeste Pop Rock’, comenzando así una historia que no se preveía tan longeva.

El cartel

Incluso en el cartel oficial del festival aquel nombre predominaba sobre la teórica denominación oficial, teniendo un mayor protagonismo en la composición.

Primer cartel del Noroeste, de Miguel Menéndez Asociación Musical Nonito Pereira

El Ayuntamiento había convocado un concurso para crear esta primera imagen del evento. A finales del mes de julio se elegía al ganador. Miguel Menéndez firmaba aquel primer cartel que tituló ‘Tarde, siempre llegan tarde’, en el que además del nombre y un músico, se apreciaban reminiscencias coruñesas retratadas a través del Obelisco.

El escenario

Una de las ideas de aquellos festejos era distribuir, en parte, la actividad por la ciudad. Así, el emplazamiento escogido para esta primera edición del festival suena atípica hoy en día.

Y es que el lugar elegido para la primera edición era el polígono de Adormideras, al aire libre. Sin embargo, el día antes del evento hubo que cambiar de idea. Por mucho que agosto sea verano, A Coruña es A Coruña y el clima atlántico siempre tiene algo que decir. Que se lo digan a Miguel Ríos y a Luz Casal (quien ha abierto las fiestas de 2026), que tres años antes vieron como la lluvia casi les agua la fiesta en el estadio de Riazor.

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Pero, en el caso del primer Noroeste, la fiesta sí que se aguó un poco. El día antes se decidió cambiar el emplazamiento y se optó por un espacio cerrado: el Palacio de los Deportes de Riazor. Allí se dispondrían las doce horas de música que, en vez de empezar a las 16.00, como estaba previsto en Adormideras, se inició pasadas las 18.30.

Los grupos

Aquella primera programación contaba con una mezcla de bandas locales, grupos incipientes y nombres ya consagrados en el panorama gallego y nacional.

Así, se entremezclaban nombres como Burning, Siniestro Total, Glutamato Ye-Ye, Os Resentidos, Radio Océano, Viuda Gómez, Homo Habilis, Método Sueco, La Mode, Peor Imposible, Destellos de Pasión, Desperados, Mermelada, Los Dramáticos u Objetivo Birmania. Todos ellos pondrían música a aquella propuesta que acabó calando en el verano de los coruñeses, ahora con una propuesta bastante diferente a la original, abriendo el abanico de estilos, de jornadas e incluso de espacios.

El periodista y músico Xosé Manuel Pereiro, conocido musicalmente como Johnny Rotring, fue una de las personas que participó de aquel primer Noroeste, liderando en aquel momento Radio Océano. Haciendo memoria sobre aquella participación, no duda en bromear: “Si lembras os 80, non os viviches”, asegura entre risas.

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Aunque asegura tener “moitos recordos” de la década de los 80, de aquella primera participación no tiene tantos como de su participación en aquel ‘Concurso de Rock de La Coruña’ donde también coincidieron con Siniestro Total. Sí que recuerda que la reprogramación en el Palacio de los Deportes de Riazor hizo que las actuaciones se demoraran demasiado. “Tocamos ás tantas, foise retrasando todo, debían ser como as catro da mañá”, explica, mientras rememora que ante ellos todavía quedaban más de 3.000 espectadores. Y es que aquel día fueron más de 15.000 las personas que pasaron por el recinto de Riazor, llegando incluso por momentos a tener que cerrarse las puertas del pabellón debido a la gran afluencia de rockeros en su interior.

Pereiro recuerda que tanto aquel primer Noroeste como el primer concurso de rock fueron importantes, “non solo para os grupos”. “A nivel de público era moi importante”, asegura, poniendo sobre la mesa la contraposición norte-sur: “En Vigo tiñan a ‘movida’, pero os concertos referenciais” empezaban a verse en A Coruña. Así surgió este festival que no solo fue un antes y un después en la ciudad, con sus altos y sus bajos, sino que acabó siendo “unha referencia en todo o Estado”, asegura Josito Pereiro sobre un evento que, sobre todo en aquellos primeros años, “tiña moi bos carteis”.