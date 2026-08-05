El eclipse total del 12 de agosto en A Coruña: normas, cortes de tráfico, buses especiales y prohibiciones

Varias personas en el Paseo Marítimo en uno de los simulacros del eclipse Patricia G. Fraga

El Ayuntamiento de A Coruña ha emitido un bando para informar a los vecinos de las normas, prohibiciones y recomendaciones acerca del histórico eclipse solar total que se vivirá en el 12 de agosto y que tendrá a la ciudad como uno de los lugares privilegiados de observación.

"Co obxectivo de que todas as persoas que escollan A Coruña para presenciar a eclipse desfruten ao máximo desta experiencia inesquecible, informo das pautas que deberán seguirse para o bo funcionamento da cidade durante o Eclipse do 12 de agosto de 2026 e evitarlle así riscos innecesarios e molestias á veciñanza", explica el bando municipal firmado por la alcaldesa, Inés Rey.

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1. Puntos de proximidad y observación en los barrios

Mara minimizar los desplazamientos se establecen múltiples espacios desde los que contemplar el eclipse, que se pueden consultar en el visor interactivo de la web oficial del Ayuntamiento.

Entre ellos destacan los parques de Oza, San Diego y Eirís, la explanada de O Parrote, la plaza del Galatea de Adormideras, el aparcamiento del Aquarium Finisterrae en el Paseo Marítimo, el entorno del Ágora, la plaza central de Xuxán y la explanada del edificio sindical en el Sector 7.

Además, las playas de Riazor y el Orzán serán zonas de observación prioritaria por su amplitud y por la proximidad al estadio municipal, facilitando los desplazamiento a pie para quien asista al trofeo Teresa Herrera.

En la Coraza estará situado el puesto de mando para coordinar el dispositivo de movilidad y seguridad, una zona para personas con movilidad reducida para facilitar su observación segura y accesible y el punto violeta.

En el otro lado, el entorno de la Torre de Hércules y el parque de Bens serán zonas de exclusión, desde donde no se podrá seguir el eclipse, de modo que el Ayuntamiento recomienda no acudir a estos espacios.

2. Cortes de tráfico

Desde el 12 de agosto a las 16.00 horas se cortará al tráfico:

Carretera del Monte de San Pedro, tanto desde la glorieta de Cuatro Vientos como desde la de entrada a Los Rosales, en el cruce con Carmen Rodríguez-Losada Trulock, hacia el parque

Carretera de O Portiño en todo su recorrido, es decir, desde la rotonda de Cuatro Vientos

Paseo Marítimo, desde O Portiño hasta el ascensos, en la avenida Fernando Suárez García

Circulación interior en los núcleos de O Portiño y el Campanario, siempre a excepción de vehículos autorizados

Desde las 19.00 se cerrará la circulación en:

Paseo Marítimo, desde la glorieta del Aquarium hasta las Esclavas, incluyendo los tramos de As Lagoas, Matadero, Riazor y Orzán

Avenida de La Habana y Manuel Murguía, en el entorno del estadio de Riazor

El tráfico se irá restableciendo conforme evolucione la situación, aproximadamente a las 21.30, en el caso del eclipse, y hacia las 23.00 en el caso del entorno del estadio.

El acceso a O Portiño y al monte de San Pedro solo se podrá realizar a pie, en bus urbano o vehículos autorizados, y el parque del monte estará cerrado al tráfico rodado, solo con acceso peatonal y vehículos autorizados desde las 10.00.

3. Transporte público

Se establece un dispositivo especial con estos autobuses:

Lanzadera UDC - plaza de Pontevedra: con frecuencia cada diez minutos desde las 16.30

Servicio especial del fútbol: desde los campus de la UDC por el Sector 7 y el entorno de los aparcamientos del Coliseum, Recinto Ferial y O Birloque hasta la plaza de Pontevedra. También cada diez minutos desde las 16.30

Línea especial 3A: reforzará su servicio desde Puerta Real hacia el monte de San Pedro y O Portiño, aumentando su frecuencia de paso, que será cada 15 minutos. Además, desviará su recorrido para bajar hasta la glorieta de O Portiño, donde se habilitará una parada provisional para las personas que necesiten desplazarse en transporte público.

Las líneas regulares se mantienen con las variaciones habituales de la 3, 3A, 7 y 11 por los cortes en el Paseo Marítimo

Transporte de vuelta: líneas regulares hasta después de las 23.00 con ruta especial de regreso al campus de la UDC cada 15 minutos y refuerzo del 3-A para retornos desde O Portiño y San Pedro

Aparcamientos disuasorios: se habilitarán 1.000 plazas en los campus de Elviña y A Zapateira, con línea especial de transporte urbano hacia los puntos de observación y el contorno de Riazor

4. Norma especial para los establecimientos de hostelería

De forma excepcional, podrán instalar en la calle barras, siempre que no afecten a la circulación de vehículos. Tendrán que comunicarlo por escrito al Ayuntamiento y podrán instalar neveras, mostradores, barras o similares, garantizando la seguridad y accesibilidad.

Los locales que hagan esto tendrán que permitir el acceso de clientes a los aseos o instalar fuera un aseo público y accesible.

Entre las 20.15 y las 20.45 horas no estará permitido el uso de altavoces, equipos de música ni sistemas de reproducción sonora en la vía pública.

5. Recomendaciones generales

El Ayuntamiento recomienda usar transporte público y aparcamientos disuasorios, planificando con tiempo los desplazamientos.

En el momento del eclipse, no se debe mirar directamente al sol, solo con las gafas homologadas. No valen ni vidrios ahumados, ni radiografías, ni otros objetos, ya que pueden acabar provocando daños irreversibles en los ojos. Se debe informar a los menores del riesgo de mirar directamente al Sol y supervisar el uso de las gafas homologadas.