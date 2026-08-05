Accidente en Alfonso Molina, el lunes Patricia G. Fraga

Los dos jóvenes heridos en el atropello de Alfonso Molina el pasado lunes continúan hospitalizados. El varón sigue ingresado en la UCI, con pronóstico grave debido a un traumatismo craneoencefálico severo. La Joven padece varios golpes y contusiones, pero permanece ingresada en planta con un pronóstico menos grave.

El suceso tuvo lugar en dirección entrada a la ciudad, a la altura de la Fábrica de Armas: los dos peatones circulaban por el arcén cuando fueron arrollados por una conductora que traspasó la línea blanca. Un examen posterior de la Guardia Civil determinó que había consumido alcohol y drogas.