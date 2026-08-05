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A Coruña

Continúan ingresados los heridos en el atropello de Alfonso Molina

El joven sigue con pronóstico grave en la UCI, mientras que la otra víctima se halla en planta

Abel Peña
Abel Peña
05/08/2026 14:11
04 agosto 2026Heridos graves dos jóvenes tras ser atropellados en Alfonso Molina
Accidente en Alfonso Molina, el lunes
Patricia G. Fraga
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Los dos  jóvenes heridos en el atropello de Alfonso Molina el pasado lunes continúan hospitalizados. El varón sigue ingresado en la UCI, con pronóstico grave debido a un traumatismo craneoencefálico severo. La Joven padece varios golpes y contusiones, pero permanece ingresada en planta con un pronóstico menos grave.  

El suceso tuvo lugar en dirección entrada a la ciudad, a la altura de la Fábrica de Armas: los dos peatones circulaban por el arcén cuando fueron arrollados por una conductora que traspasó la línea blanca. Un examen posterior de la Guardia Civil determinó que había consumido alcohol y drogas. 

Estado en el que quedó el vehículo

Heridos graves dos jóvenes de A Coruña tras un atropello en Alfonso Molina: la conductora dio positivo en los controles de alcohol y droga

Más información
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