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A Coruña

Caballero le pide a la Xunta las mismas rutas aéreas que pondrá en marcha A Coruña

El alcalde de Vigo apremia al Gobierno gallego tras acceder la Diputación de Pontevedra a pagar por nuevos enlaces

Efe y Esther Durán
05/08/2026 16:25
Aeropuerto vigués de Peinador
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Europa Press
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El alcalde de Vigo, Abel Caballero, se ha congratulado de la propuesta de la Diputación de Pontevedra de habilitar 200.000 euros por cada nuevo destino que consiga el aeropuerto de Peinador y ha apremiado a la Xunta a hacer lo mismo.

El primer edil vigués ha asegurado que, con el anuncio de la institución provincial, el Gobierno local ha ganado "una nueva batalla".

Para el regidor de Vigo, la Diputación acepta "pagar a las propias compañías", por lo que no se trata de "publicidad en destino", como defendía el Gobierno autonómico, también en manos del PP.

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Caballero ha pedido a la Xunta que haga "lo mismo" y ponga, como la Diputación, un tercio de lo que supone cada una de las nuevas rutas aéreas que se establezcan en Peinador, misma cantidad que prevé sufragar el Ayuntamiento vigués.

En opinión del alcalde, la Diputación ha modificado su posición porque ve que Santiago de Compostela y A Coruña "están contratando, pagando a las compañías" aéreas.

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Caballero ha mostrado su preferencia por las conexiones con Londres y París; por reforzar la de Barcelona y por intentar otras con Valencia, Sevilla y Bilbao. Precisamente estas tres últimas son las que acaba de relanzar el Ayuntamiento de A Coruña. El contrato de estas rutas tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de prórroga de otra anualidad, y contará con un presupuesto superior a los 6,5 millones de euros. La ruta a Valencia deberá ofrecer 208 vuelos anuales y un mínimo de 37.440 plazas al año; Bilbao, 180 vuelos anuales y un mínimo de 32.400 plazas al año; y Sevilla, la que más vuelos tendrá, deberá incluir entre 288 y 352 operaciones anuales según la anualidad del contrato, con hasta 63.360 plazas.

Mientras, las rutas de Londres y París también son las que ha anunciado en los últimos días el Gobierno local que dirige Inés Rey de la mano de un convenio de colaboración firmado con Inditex.

Actualmente, el aeropuerto de Vigo dispone de rutas aéreas regulares con Barcelona, Gran Canaria, Madrid, Palma de Mallorca, Santander y Tenerife Norte. Por su parte, Alvedro tiene ahora mismo conexiones con Barcelona, Gran Canaria, Madrid y Tenerife Norte en España y Ginebra (Suiza) y Milán Malpensa (Italia) como destinos internacionales.

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