Triple escala 'sorpresa' de cruceros en A Coruña

Este martes A Coruña se ha despertado con una triple escala 'sorpresa' en el puerto. A los ya esperados para hoy 'Mein Schiff 6' y 'Arvia' se une el 'Ventura', que llegó este lunes y que se quedó a pasar la noche.

Este último, de la compañía P&O, está permitiendo a sus más de 3.000 pasajeros pasar dos jornadas en A Coruña, tras llegar el lunes a primera hora y no tener marcada su salida hasta este martes por la tarde. Atracados en Calvo Sotelo Sur, los cruceristas del 'Ventura' pudieron disfrutar de una experiencia de fiestas total en la ciudad. De hecho, este lunes por la noche fueron muchos los que se pasaron por el concierto de La Delio Valdez en la plaza de María Pita. Su aventura herculina termina esta tarde, cuando el barco zarpe con destino a Santander.

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Al 'Ventura' se unieron este martes por la mañana el 'Mein Schiff 6', que atracó en el muelle de San Diego, y el 'Arvia', también de la compañía P&O, que está en Trasatlánticos. Entre los dos, traen hasta a la ciudad unos 9.000 pasajeros que, sumados a los del 'Ventura' dejan unos 12.000 turistas este martes por A Coruña.

Con todo, los cruceristas están encontrando un 'enemigo' en el tiempo. A diferencia de otros viajeros que llegaron en las últimas semanas y que pudieron disfrutar de las playas, la lluvia está haciendo que sean menos los que se paseen por el centro, e incluso las precipitaciones 'echaron' a los pocos que se habían atrevido a llegar con sus toallas a Riazor y el Orzán.

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Durante este mes de agosto, el Puerto de A Coruña prevé que sean 23 los botes que atraquen en la ciudad, con la jornada del 12 de agosto, día del eclipse, como gran protagonistas, ya que se prevé que desembarquen cinco trasatlánticos, con más de 10.000 personas a bordo y con actividades especiales para disfrutar del gran evento astronómico.