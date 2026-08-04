¿Qué hacer hoy, 4 de agosto, en A Coruña en las fiestas de María Pita?

Una edición pasada de Los 40 Summer, en A Coruña Archivo El Ideal Gallego

Para comenzar el martes 4 de agosto nada mejor que un buen paseo por la feria de artesanía Mostrart y la Feria del Libro, ambas en los jardines de Méndez Núñez. La primera tendrá sus puestos abiertos de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 22.00, mientras que la segunda lo hará de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 21.30 horas.

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Además, el cuarto concierto de la serie 'Noites de María Pita' llenará la plaza a partir de las 22.00 horas con el concierto de Los 40 Summer Live con DePol, Lola Tuduri, Enol, La Beba, Cesar AC, Adexe y Nay, AWY, Chiara Oliver, Pikete, Daniela Blasco y Chema Rivas

La ciudad también está llena de exposiciones, entre ellas, 'Stons', de Julia Pisón.