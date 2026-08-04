Punto final a las obras para renovar el firme en el entorno de la Torre de Hércules

Operarios trabajan en el entorno de la antigua prisión provincial Quintana

Los operarios municipales trabajan desde este lunes en las proximidades de la vieja prisión provincial de A Coruña para renovar el firme del Paseo Marítimo. Se trata del punto final a las obras para la mejora integral de la acera en el entorno de la Torre de Hércules, una actuación que comenzó hace meses con la remodelación de la rotonda del faro romano y que permitió ganar nuevos aparcamientos.

Según apuntan fuentes municipales, los trabajos se centran, como último paso de esta actuación, en la acera de la antigua cárcel provincial, que había quedado inacabada debido a la falta de suministro de plaquetas. Es, por lo tanto, el punto final a la obra, que concluirá en los próximos días.

Fue en junio cuando el Ayuntamiento completó los trabajos de mejora y reurbanización ejecutados junto a la rotonda principal de acceso al entorno de la Torre de Hércules, una actuación destinada a optimizar la movilidad y la circulación del tráfico en esta zona del Paseo Marítimo. Las obras, que contaron con una inversión de 150.000 euros, comenzaron con la retirada de los antiguos raíles del tranvía, una infraestructura abandonada cuya eliminación se está llevando a cabo de forma progresiva en distintos puntos del Paseo Marítimo para reforzar la seguridad vial.

Tras esta intervención, el Gobierno local procedió a la renovación integral del firme en el tramo comprendido entre la antigua prisión provincial y la avenida de Navarra, mejorando notablemente las condiciones de circulación. Esto, claro, a excepción del tramo que está ahora en obras y que no se pudo completar hasta estos días, tras recibir el material necesario.

Además, la remodelación de los espacios próximos a la rotonda permitió habilitar treinta nuevas plazas gratuitas de aparcamiento para vehículos. Estas plazas ya están delimitadas y operativas en el lateral colindante con el parque Carlos Casares, donde también se ampliaron y renovaron las aceras para favorecer la accesibilidad peatonal.

Hace unos días se cumplían noventa años del fusilamiento de los hermanos de la lejía en Punta Herminia, en el Campo da Rata. Y, por ello, en el parque Carlos Casares se instaló el monumento de doce metros de altura en su honor. La pieza había sido donada al Ayuntamiento en 2020 por Selva García, hija de Pepín, uno de los hermanos retratados en la escultura, pero se tardó en decidir su ubicación. Los hermanos de la lejía –conocidos con ese sobrenombre por su padre, José García, fabricante de lejía– tienen una calle en A Coruña desde 2002 por iniciativa de Francisco Vázquez.

Recientemente se descubrió el lugar de enterramiento de uno de ellos, Bebel García, en el cementerio de San Amaro, conocido por ser extremo derecho del Deportivo en los años 30 del pasado siglo.