Ocho conciertos del Festival Noroeste 2026 que no te puedes perder

Montaje del escenario del Festival Noroeste en la playa de Riazor Quintana

Sobre el arenal de Riazor ya se empieza a levantar la estructura del escenario que el viernes y el sábado acogerá las dos jornadas centrales del Festival Noroeste Estrella Galicia, que este año celebra su 40 aniversario.

Aunque, desde hace años, el evento se expande por toda la ciudad, llevando la música desde la playa a todos los rincones de la ciudad herculina. Reunimos a continuación ocho propuestas para no perderse en esta nueva edición del festival Noroeste.

Fantastic Negrito

Fue uno de los primeros nombres que se adelantó a los anuncios oficiales. El ganador de un Grammy a mejor álbum blues contemporáneo hace una década, con 'The last days of Oakland', será el encargado de cerrar la primera jornada musical en la plaza de Azcárraga (miércoles 5, 00.00 horas).

Xavier Amin Dphrepaulezz, nombre detrás de Fantastic Negrito, se trae desde California su saco de creaciones blues y R&B como 'I Hope Somebody's Loving You' o 'An Honest Man', que este mismo año republicó en 'Alive!', el disco en directo que reúne interpretaciones de sus temas en conciertos por medio mundo, como Leeds, Sogliano o New Hampshire, entre otros lugares.

La Perra Blanco

Con ritmos procedentes también del otro lado del Atlántico, pero creados desde La Línea de la Concepción, La Perra Blanco vuelve a la ciudad. Tras haber conquistado en anteriores ocasiones, la banda liderada por Alba Blanco vuelve a traer su frenético directo a la ciudad, en esta ocasión a la plaza de Azcárraga (jueves 6, 22.00 horas).

El rockabilly se adueñará así de la plaza de la Ciudad Vieja. La Perra Blanco, además, vienen de publicar nuevo disco, 'Lovers and fears', y por ende nuevas canciones como 'Devil in my bed' que harán que el ritmo se adueñe de A Coruña.

Dorian

Ellos mismos aseguran que su relación con A Coruña es especial. Esa mezcla de electrónica y guitarras de corte indie fue entendida desde el primer momento por el público herculino, en salas como la Mardi o el Playa, por lo que no es extraño que últimamente los directos de Dorian se apoderen de escenarios más grandes, como es el caso este miércoles (22.00 horas) de la plaza de María Pita.

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En medio de las celebraciones de su 25 aniversario, con gira y libro incluidos, el grupo regresa a una ciudad llena de amigos, donde prometen un directo que recorrerá buena parte de sus registros, abordando discos más allá de su última creación, 'Futuros imposibles'.

Yerai Cortés

Hace años que el festival perdió sus apellidos 'Pop Rock', lo que abrió aún más el abanico de propuestas que se presentan en los escenarios de la ciudad. Este año, una de estas alternativas que más prometen es la que ofrecerá Yerai Cortés, una de las mayores figuras del flamenco contemporáneo.

Ganador del Goya a mejor canción hace un año, el artista alicantino viene de publicar nuevo disco, 'Popular', con el que se presentará este jueves en la plaza de María Pita (22.00 horas). El autor de temas como 'Por tu silencio lloro' publicó el pasado mes de abril un nuevo trabajo con trece cortes como la 'Taranta de Alicante' o 'Como decían los maestros'.

Ana Lua Caiano

En ese abanico de alternativas más alejadas del 'Pop Rock' originario del evento se podría ubicar la propuesta de la joven cantautora lisboeta Ana Lua Caiano. Desde la vecina Portugal llega el característico proyecto en solitario de la artista portuguesa, que presenta en un espacio no menos característico como el castillo de San Antón (jueves 6, 21.00 horas).

Su mezcla musical viaja desde la tradición portuguesa a géneros más actuales como el hip hop y la música electrónica. Tras haber publicado hace dos años su primer disco, 'Vou ficar neste cuadrado', recientemente ha sacado a la luz nuevas creaciones como 'Uma vida a menos'.

El joven talento coruñés

El Festival Noroeste es también, desde sus inicios, un escaparate para el talento local. Esta edición no será menos, con presencia de grupos veteranos como Greasy Belly, Mar de Fondo o MEU, pero también con formaciones más jóvenes que dan sus primeros pasos.

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En esta ocasión, la propuesta es doble. Por un lado, Apolo18, la banda que está conquistando las salas de conciertos de Galicia con lo que ellos mismo han dado en llamar "ruido con identidad". Por el otro, la banda herculina de metal Crowded, que este 2026 están cumpliendo sueños: a principios de verano actuaron en el Resurrection Fest y el viernes 7 (20.00) debutarán en el Noroeste en un escenario idílico, el de la playa de Riazor.

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Rusowsky

Complicado etiquetar la propuesta que cerrará la programación del viernes 7 en la playa de Riazor. Rusowsky será el encargado de cerrar la primera noche en el arenal pasada la medianoche (00.30 horas).

Desde el bedroom pop hasta el reguetón, pasando por el techno, el hip hop o incluso jazz, la ecléctica elección musical del joven artista criado en Madrid acumula más de seis millones de oyentes mensuales en plataformas de streaming. El pasado año publicó su primer disco, 'Daisy', con colaboraciones de Ralphie Choo o La Zowi, entre otros.

Echo & The Bunnymen

Un golpe directo al corazón de la nostalgia. Como cabeza de cartel se presenta en la playa la banda de Liverpool, que hará en el arenal de Riazor las delicias de quienes crecieron con ellos, así como de aquellos que se nutrieron de las bandas que surgieron de su legado, como Interpol o Editors.

Los coruñeses podrán volver a cantar clásicos que han trascendido al tiempo como 'The killing moon' o 'Lips like sugar', mientras se preparan para el primer disco de la banda en doce años, que los británicos anunciaron hace apenas unos días.