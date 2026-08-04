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A Coruña

Miguel Lorenzo promete encerrarse con los ministros para que cumplan con A Coruña

El PP denuncia la "falta de implicación" del Gobierno central

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
04/08/2026 15:25
Gallego, Lorenzo y Pérez, esta mañana en rueda de prensa
Gallego, Lorenzo y Pérez, esta mañana en rueda de prensa
Patricia G. Fraga
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El portavoz del grupo municipal del PP, Miguel Lorenzo, y la senadora popular Rosa Gallego denunciaron esta mañana en una rueda de prensa “retrasos” y “falta de implicación” en las infraestructuras de la ciudad por parte del Gobierno central. Así, Lorenzo prometió que “cuando sea alcalde no voy a esperar sentado a que los ministros se acuerden de nuestra ciudad. Iré a Madrid las veces que haga falta, llamaré a todas las puertas y me encerraré en los despachos de los ministros hasta salir con una fecha y un compromiso para A Coruña”, manifestó.

En la rueda de prensa, en la sede del PP, junto al diputado Álvaro Pérez, Gallego señaló por su parte que han presentado desde el grupo popular “numerosas iniciativas” para saber la situación de proyectos “que llevan años estancados”. Entre otros, ha aludido a la ampliación de la avenida de Alfonso Molina, “que tenía que estar terminada y que lleva numerosos retrasos”, ha apostillado. A ello, ha sumado la Cuarta Ronda o el Vial 18, “que sigue en fase de anteproyecto”.

Así, Lorenzo ha criticado a la alcaldesa, Inés Rey, por no “alzar la voz” frente a lo que ha calificado como falta de cumplimiento de “compromisos” con la ciudad. “Mucho anuncio y poca realidad”, sentenció el candidato popular a la Alcaldía.

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