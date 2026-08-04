Las personas con movilidad reducida se quedan sin sitio en los conciertos de María Pita

La zona PMR, durante el concierto de La Delio Valdez, el pasado lunesZona de movilidad reducida en Maria Pita Patricia G. Fraga

El año pasado fue Bonnie Tyler, y en esta ocasión le tocó a Luz Casal. Es tan cierto que las divas de la historia del rock y el pop tienen tendencia a llenar María Pita. Sin embargo, en ese concepto, el de llenar, hay veces que sufren los que menos posibilidades tienen para adaptarse al terreno. Es el caso de las personas con movilidad reducida (PMR), quienes vuelven a encontrar problemas para acomodarse en la zona reservada para ellas. Así lo denuncia Yésica Val, invidente y creadora del Movemento Tolleito. “Cada vez somos más personas con discapacidades y el espacio que destina el Ayuntamiento es el mismo”, lamenta. “Por segundo año consecutivo, la cosa sigue igual. El Ayuntamiento hace como que hace cosas, pero el aforo es el mismo y muchísimas personas nos quedamos fuera, incluso quienes llegamos una hora antes de empezar el concierto”, añade.

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Si bien la situación se alivió ligeramente en los recitales de Mercedes Peón y La Delio Valdez, Val asegura que la situación volverá a repetirse, para desgracia de quienes necesitan de la accesibilidad para poder disfrutar de la fiesta en plenitud. Fuentes municipales aseguran que esta situación se dio en un momento puntual, pero que la posible ampliación de la zona está sobre la mesa del Gobierno local. “Se estudiará si es viable ampliarlo en eventos de más afluencia, como fue el caso del día 1. En todo caso, hablamos de una incidencia puntual que no se repitió en días posteriores, siempre con personal municipal de apoyo para asistir a los usuarios de esa zona”, subrayan respecto a la incidencia.

Por otra parte, desde el Ayuntamiento también se pone el acento en la movilidad y la accesibilidad. “El espacio PMR en María Pita no es el único que se habilitará en estas fiestas, ya que también lo habrá en la Coraza el día del eclipse y lo habrá en todos los escenarios del Noroeste”, recuerdan las mismas fuentes.